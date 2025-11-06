Peña promulga ley antimafia de pagarés que solo beneficia a funcionarios públicos

El cuestionado proyecto de ley “antimafia de los pagarés”, que establece brechas importantes entre los trabajadores públicos y privados ya fue sancionado por el presidente Santiago Peña.

“Promulgué la Ley N° 7564, una norma que nace del compromiso con quienes cada día sostienen al Estado con su trabajo. Esta iniciativa, fruto del trabajo conjunto entre legisladores y el Poder Ejecutivo, establece límites claros y justos para los embargos y descuentos sobre los salarios de los servidores públicos, protegiendo su derecho a disponer plenamente de su ingreso y garantizando el sustento de sus familias”, señaló Peña en sus redes.

Agregó que el objetivo de la normativa es “erradicar prácticas injustas que durante años vulneraron ese principio y comprometieron el bienestar de numerosas familias”.

Sin embargo, la ley solo es un beneficio para funcionarios públicos. Los trabajadores privados seguirán estando vulnerables ante estas escandalosas prácticas que salieron a luz recientemente.

La nueva ley estaría violando el principio de igualdad ante la ley, al otorgar protección económica únicamente a los empleados del Estado.

¿Qué establece la ley promulgada por Peña?

Entre los artículos más relevantes, la normativa dispone que: