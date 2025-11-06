“Quiero decirle en su cara lo mentiroso que es”, dice vocera de jubilados al intendente Bello

“Yo estoy al día con los jubilados en lo que respecta a mi administración“, dijo hoy el intendente de Asunción, Luis Bello, pese a que un grupo de ellos se manifieste incluso con una huelga de hambre frente a la comuna.

Al respecto, la vocera de los jubilados municipales, Floria Galeano, apuntó que quiere “decirle en su cara lo mentiroso que es”, ya que aseguró que las manifestaciones frente a la municipalidad no se dan “por hobby”.

“Puras promesas, puro bla blá; dos semanas sin cumplir nada de lo que dice. No acepta nuestras llamadas, no da la cara, y nos dan todo a cuentagotas. No vamos a movernos hasta que cumpla; él tomó el compromiso de ser intendente”, apuntó la mujer.

Asimismo, mencionó que la comuna debe G. 23.000 millones a la caja de jubilados municipales, esto mientras que el intendente “se está paseando por ahí tirando un poco de cemento para que se le aplauda”.

“Aporté toda mi vida”

Otro punto que mencionó Galeano es que ella trabajó y aportó por 30 años en la Municipalidad de Asunción, con el objetivo de “tener una vez digna y no ser una carga para mis hijos”, aunque ahora su realidad es otra.

“Somos 2.500 compañeros y muchos fueron compañeros de él (de Bello) en sus inicios. Mi sueldo no es la gran cosa, pero para mi modesta vida ya me servía; ahora hay 400 compañeros que no se pueden jubilar. Está mintiendo a la prensa... que venga a decirme en la cara que está al día con nosotros. Hasta yo le creí al comienzo, ahora ni el saludo le creo más”, disparó.

