Cartista beneficia a club con recursos municipales de Areguá

La administración del intendente Denis Torres (ANR-HC) financió el empedrado de dos calles colindantes al club “8 de Setiembre”, lo que generó molestia ciudadana debido a que se destinó dinero de los contribuyentes para empedrar la arteria que solo beneficia a la institución privada, y se dejan de lado importantes mejoras viales en populosos barrios.

Lea más: El intendente cartista de Areguá ningunea a Contrataciones Públicas

“Se llevó a cabo la inauguración de obra de pavimento pétreo de la calle Constantina Núñez Vda. de Fleytas y Ciriaco Barrios del barrio 8 de Septiembre de la compañía de Valle Pucú, con la presencia del jefe comunal Humberto Denis Torres, concejales, directores y vecinos” reza parte de la publicación realizada en la página oficial municipal. La cantidad de mensajes de repudio fue impresionante.

En cuanto a los recursos destinados se manejó de manera hermética, pues no se hizo un llamado a licitación para la obra en específico durante todo el 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Neponovia” subió patrimonio de cero a G. 200 millones

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si bien en el Portal de Contrataciones Públicas se pueden observar tres llamados a licitaciones con el título “Construcción de empedrado de varias calles”, en donde podría incluirse dentro del “paquete de mejoras”, no se tiene registro exacto de ambas calles, según los documentos.

En el marco de los tres llamados Denis Torres destinó G. 1.305 millones.

Llamativamente, en el último año, la institución también recibe apoyo del acusado por lavado de dinero Erico Galeano (ANR-HC) quien días antes de la inauguración fue a “supervisar” las obras en el club.