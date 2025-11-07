Política
Cartista beneficia a club con recursos municipales de Areguá

El intendente Denis Torres saluda al senador Erico Galeano dentro del club "8 de Setiembre".
El intendente Denis Torres saluda al senador Erico Galeano dentro del club "8 de Setiembre".gentileza

El intendente de Areguá Denis Torres (ANR-HC) destinó recursos municipales para empedrar una calle donde el principal beneficiado es el club “8 de Setiembre” del barrio Valle Pucú de donde es oriundo. El jefe comunal fue jugador y actualmente, junto al senador Erico Galeano (ANR-H), “apadrinan a la institución”.

La administración del intendente Denis Torres (ANR-HC) financió el empedrado de dos calles colindantes al club “8 de Setiembre”, lo que generó molestia ciudadana debido a que se destinó dinero de los contribuyentes para empedrar la arteria que solo beneficia a la institución privada, y se dejan de lado importantes mejoras viales en populosos barrios.

“Se llevó a cabo la inauguración de obra de pavimento pétreo de la calle Constantina Núñez Vda. de Fleytas y Ciriaco Barrios del barrio 8 de Septiembre de la compañía de Valle Pucú, con la presencia del jefe comunal Humberto Denis Torres, concejales, directores y vecinos” reza parte de la publicación realizada en la página oficial municipal. La cantidad de mensajes de repudio fue impresionante.

Empedrado construido con recursos municipales beneficia a un club privado y hasta se olvidaron de los peatones, pues no hay aceras.

En cuanto a los recursos destinados se manejó de manera hermética, pues no se hizo un llamado a licitación para la obra en específico durante todo el 2025.

Si bien en el Portal de Contrataciones Públicas se pueden observar tres llamados a licitaciones con el título “Construcción de empedrado de varias calles”, en donde podría incluirse dentro del “paquete de mejoras”, no se tiene registro exacto de ambas calles, según los documentos.

En el marco de los tres llamados Denis Torres destinó G. 1.305 millones.

Llamativamente, en el último año, la institución también recibe apoyo del acusado por lavado de dinero Erico Galeano (ANR-HC) quien días antes de la inauguración fue a “supervisar” las obras en el club.