El intendente cartista de Areguá ningunea a Contrataciones Públicas

La administración del intendente de Areguá, Denis Torres (ANR-HC), desoyó la suspensión total del procedimiento emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a varias obras licitadas debido a protestas realizadas a la adjudicación aparentemente direccionadas.

Se trata de la Licitación Nº 468936 -Construcción de dos Aulas en el Colegio Nacional Mcal. José Félix Estigarribia de la compañía Isla Valle adjudicada por G. 516 millones, de la Licitación Nº 459582 -Reparación y mantenimiento de un aula con baño en la escuela Paulino Alen por G. 282 millones y la adjudicación de la Licitación Nº 468964 - Reparación y Construcción de dirección en el Colegió Nacional Amanecer por G. 523 millones.

Estas tres obras fueron adjudicadas a la firma Kafe Sociedad Anónima cuyo representante legal es Hugo César Ramírez Echeverría, pero estaría vinculado a un concejal cartista, por lo cual Diego Joaquín Rodríguez Barrios, oferente de la firma Tes Ingeniería, presentó varias protestas ante Contrataciones Públicas.

El proceso licitatorio de estas tres obras fue suspendido totalmente por resoluciones emitidas entre el 15 de setiembre y el 25 setiembre por la DNCP.

Intendente Denis Torres se jacta en redes

Sin embargo, en el portal oficial que la Municipalidad de Areguá tiene en las redes sociales fueron publicadas varias fotos en donde se muestran “avance de obras” el 17 de octubre pasado. En el portal se puede apreciar que la mayoría de los trabajos son ejecutados sin contratiempo. Es más, el jefe comunal cartista se jacta de la ejecución.

Otra construcción que está con apertura de investigación por protesta de otro oferente, pero sigue viento en popa es la adjudicación de la Licitación Nº 461975- Construcción de empedrados en las calles Arasa Poty, 12 de Octubre, Mayor Pedro Juan Fleytas e Inmaculada Concepción que fue adjudicada a Miguel Abdo Vera por G. 505 millones.

Si bien este proceso aún no cuenta con resolución de suspensión, existe una protesta que está siendo investigada por Contrataciones Públicas.

Sobre las protestas y la supuesta vinculación de la firma adjudicada con un edil cartista, intentamos conocer la versión del intendente Torres, pero pese a llamarlo y dejarle las preguntas mediante mensaje de texto a su número con terminación 857, optó por no responder.