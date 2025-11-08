De esto hablaron Santiago Peña y el nuevo presidente de Bolivia en su primera reunión

El presidente Santiago Peña mantuvo este sábado su primera reunión bilateral con el nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, tras la asunción oficial del mandatario boliviano.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la ceremonia de transmisión de mando en La Paz y se centró en profundizar la cooperación bilateral.

Según informó la Presidencia de la República, ambos mandatarios dialogaron sobre la necesidad de avanzar en proyectos de conectividad física y energética. También abordaron temas de cooperación económica y logística.

Peña destacó que Paraguay y Bolivia atraviesan un excelente momento diplomático. “Paraguay y Bolivia viven un excelente momento en su relación, y seguiremos trabajando juntos por una región más unida y próspera”, expresó.

Presencia en la asunción

Durante el acto de investidura de Rodrigo Paz, Peña compartió estrado con otros líderes sudamericanos, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, y el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.