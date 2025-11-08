Partido Liberal desmiente rumores y reafirma su respaldo a Dani Mujica en Ciudad del Este

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de Ciudad del Este emitió este sábado un comunicado oficial para desmentir versiones que circulaban en redes sociales sobre una presunta falta de cobertura en las mesas de votación para las elecciones municipales de este domingo.

La intendenta María Portillo, referente liberal en el Alto Paraná, fue la encargada de difundir el mensaje a través de sus redes sociales, en el que el partido reafirma su “compromiso real y activo con la candidatura de Dani Mujica”, candidato a la intendencia por el movimiento Yo Creo, respaldado por una amplia coalición opositora.

“El PLRA está de pie, unido”

En el comunicado, el Partido Liberal aclaró que todas las mesas electorales estarán cubiertas con representantes y apoderados liberales, quienes estarán comprometidos con la transparencia del proceso y la defensa de la voluntad popular.

“Durante las últimas semanas, se ha trabajado con responsabilidad y recursos propios del partido para garantizar la presencia plena del equipo liberal en cada colegio electoral”, indica el texto. Se destacó además el rol operativo del liberalismo dentro de la alianza que apoya a Mujica.

Asimismo, Portillo expresó que el PLRA saldrá a las urnas como “un verdadero ejército democrático”, preparado para custodiar cada voto y evitar cualquier intento de manipulación del escrutinio.

Las elecciones de este domingo definirán quién reemplazará al destituido intendente Miguel Prieto. Dani Mujica, apoyado por el PLRA, se enfrentará al candidato colorado Roberto González Vaesken.