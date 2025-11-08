Peña se reúne con el subsecretario de Estado de EE.UU. en Bolivia

El presidente Santiago Peña mantuvo un encuentro con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, en el marco de su visita a Bolivia.

Según informó a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) que mantuvo una reunión con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, durante su estadía en La Paz, Bolivia, donde participa de la ceremonia de investidura del nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira.

Lea más: De esto hablaron Santiago Peña y el nuevo presidente de Bolivia en su primera reunión

“Conversé con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, sobre los programas de cooperación y desarrollo que fortalecen la relación entre ambos países”, expresó Peña en la primera parte de su publicación.

En un segundo mensaje, el jefe de Estado detalló que durante el diálogo abordaron proyectos de inversión conjunta y oportunidades para seguir trabajando en áreas clave como la seguridad, la energía, la infraestructura y el comercio. Además, resaltó “un firme compromiso de combatir el crimen organizado transnacional”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Reuniones bilaterales en Bolivia

La reunión entre Peña y Landau formó parte de una serie de encuentros bilaterales realizados en La Paz, donde distintos jefes de Estado y autoridades internacionales participaron de los actos de asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Peña también se reunió con Paz, con quien también diálogo sobre “proyectos de conectividad física y energética” y temas de “cooperación económica y logística”.