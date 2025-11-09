Elecciones en CDE: TREP empieza a mostrar los primeros números

Los 23 locales de votación habilitados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para la elección de intendente de en Ciudad del Este cerraron sus portones a las 17:00. Minutos más tarde se comenzó con el conteo de las papeletas.

Asimismo, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de la Justicia Electoral también ya comienza a mostrar números.

De momento, el candidato con más votos es Daniel Mujica (13.549) de la Lista 123 - Movimiento Conciencia Democrática Esteña. Es seguido por Roberto González Vaesken (5.318) de la Lista 1 - Partido Colorado.

Asimismo, se procesaron 148 mesas de 795.

NOTICIA EN DESARROLLO.