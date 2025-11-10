Líder Amarilla: “Primero ganar la mayor cantidad de intendencias en junio y después presentarnos unidos”

Según el senador Lider Amarilla (PLRA), este resultado es “una paliza política” y refleja el descontento ciudadano con la gestión de Santiago Peña y con “la forma en que el partido colorado ejerce el poder” tanto a nivel nacional como regional.

“La ciudadanía reprobó el modelo político del Partido Colorado. La gestión de Peña ya no aprueba ningún tipo de examen”, afirmó el senador liberal.

El parlamentario sostuvo que los resultados en Ciudad del Este son una muestra del hartazgo social ante la corrupción, el aumento del costo de vida y la precariedad en los servicios públicos.

Amarilla criticó que “la carne subió un 36% y los paraguayos no van a tener plata para comer un asadito en Navidad”, al tiempo que denunció la tercerización de medicamentos en hospitales “para los amigos del poder”.

“No hay medicamentos, no hay gestión eficiente. El modelo colorado fracasó definitivamente y eso se reflejó en las urnas”, enfatizó.

Para el senador, el mensaje electoral es claro y contundente: “Unidos, la oposición puede ganar las presidenciales de 2028 y cambiar el sistema político que ofrece el Partido Colorado”.

Rumbo al 2026: intendencias como base para la unidad opositora

Consultado sobre el futuro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Amarilla señaló que el primer desafío será en junio del próximo año, cuando se elijan nuevas autoridades municipales.

“Primera etapa es ganar la mayor cantidad de intendencias en junio, el próximo año, y después presentarnos unidos”, subrayó.

Actualmente, el PLRA cuenta con 95 intendencias en todo el país, y el objetivo —según Amarilla— es aumentar a por lo menos 120 municipios para fortalecer la estructura partidaria antes de encarar las presidenciales.

Miguel Prieto y Ricardo Estigarribia, figuras con proyección nacional

El senador reconoció el liderazgo emergente de Miguel Prieto tras el triunfo de Mujica, destacando que el intendente esteño “es un actor político muy importante” dentro de la oposición.

También mencionó al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, como otro de los candidatos fuertes del PLRA para el 2028.

“Tenemos muchos líderes preparados para asumir la presidencia. Pero eso viene después. Lo primero es consolidar al Partido Liberal y fortalecer la unidad”, reiteró Amarilla.

Para Líder Amarilla, la unidad de la oposición paraguaya será el elemento decisivo para lograr un cambio de modelo político en el país.

El senador reafirmó que la estrategia electoral debe construirse “paso a paso”, priorizando la organización territorial antes de definir candidaturas nacionales.