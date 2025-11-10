“Que se vayan todos a la remil p...”: recorre audio atribuido a Florenciáñez tras aplastante derrota en CDE

Carlos Florenciáñez Gibbons es exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad del Este, cargo que ocupó durante la gestión del clan Zacarías, y que luego, cuando asumió Justo Zacarías el cargo de director paraguayo de Itaipú Binacional ingresó como funcionario de la asesoría de comunicación.

Tras registrarse ayer la aplastante derrota del Partido Colorado en las elecciones de intendente para completar el periodo de Miguel Prieto en la municipalidad, se divulgó un audio atribuido a Florenciáñez donde pide que se les eche a todos los funcionarios “mbatara”, término atribuido en el lenguaje político paraguayo a quien cambia de bando o partido, tal como lo hizo el actual presidente de la República, Santiago Peña, cuando era ministro de Hacienda del gobierno de Horacio Cartes.

“¡¿Qué sindicato, que esto, que aquello?!, ¡que se vayan todos a la remil puta!, así como hizo Fernando Lugo, así como hizo Federico Franco, así como hace Manuel Trinidad para que entre su empresa y compañía, hasta hoy día están esos hijos de puta, 15, 20 años, que no se les puede tocar porque son sindicato, ¡pero que se vayan a la remil puta! Colorado tiene que meter dirigente ahí y que se le haga la indemnización, que se vaya, indemnización y ya está, conforme a la ley laboral”, se escucha decir a quien sería Florenciáñez.

Cuando Florenciáñez Gibbons fungía de director de la PMT llovían las denuncias de operativos extorsivos y esquemas de recaudación contra los agentes de Tránsito.

Pide echar a “mbataras”

En otra parte del audio se escucha que quien sería Florenciáñez pide que varios funcionarios que ocupan cargos en instituciones como la fundación Tesãi, solventada con dinero de Itaipú, y otras instituciones, sean identificados, echados y en sus cargos asuman colorados.

“Dejémonos de punteros y que esto y que aquello. De Tesãi unos cuantos mbatara están ahí. Misma cosa en IPS, misma cosa en el centro de salud, hay que identificarles y correrles y que le pidan socorro a su Esperanza Martínez, a su Johanna Ortega, a su Kattya, ¡que le pidan socorro a esa gente carajo!”, dice otra parte del audio.

Por último, en el audio, la persona que habla exige y advierte que “tomen el timón carajo, como corresponde, como autoridad, como presidente”.

Además de las denuncias por supuestas coimas y sobornos, también hubo otras por reprimir con mucha violencia a manifestantes que se movilizaban contra el clan ZI en Ciudad del Este durante la gestión de Florenciáñez.