Ciudad del Este: De “disparo en el pie” y “tiro por la culata” califican jugada cartista que llevó a catastrófica derrota

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) fue categórica en considerar que es ineludible para el gobierno de Santiago Peña y el cartismo recibir el mensaje de la ciudadanía esteña, que a su criterio fue categórico en señalar que están hartos de la corrupción y que no están dispuestos a ser sometidos. Remarcó que el gobierno sufrió las propias consecuencias de la intervención que montaron para echar al exintendente de Ciudad del Este y líder de Yo Creo, Miguel Prieto.

Lea más: “Que se vayan todos a la remil p...”: recorre audio atribuido a Florenciáñez tras aplastante derrota en CDE

“Quisieron dar un golpe en Ciudad del Este pero fue un disparo al pie, donde la ciudadanía les dijo: hagan lo que hagan estamos cansados de ustedes, estamos cansados de este modelo de gobierno y estamos cansados de tanta corrupción”, dijo Vallejo.

Lea más: Dejarían a Justo Zacarías fuera de Itaipú tras “paliza” electoral en Ciudad del Este

Si bien el presidente de la República, Santiago Peña intentó minimizar lo catastrófico de esta derrota diciendo que cree “bastante extremista” poner lo de Ciudad del Este como un castigo a su gestión y cree que “no tenemos que dramatizar de un lado o del otro”, Vallejo insistió en que debería ser el principal aludido.

“Es un mensaje para el gobierno de Santiago Peña, es un mensaje para el cartismo, es un mensaje para cada administrador público, es un mensaje fuerte de la gente de Ciudad del Este que ha salido a votar, incluidos colorados a quienes ya no les funciona llevar todo el aparato estatal cuando les conviene a un determinado distrito para demostrar que son el poder y que pueden hacer lo que quieren”, afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Volvió a insistirle a Peña a que se quede más en el país y, sobre todo, se entere de lo que hacen sus ministros, ya que durante el estudio del Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) 2026 se ve cómo relegan sectores fundamentales como salud, educación y trabajo, y pareciera ser que ni está enterado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Imaginate que se está tratando el PGN y en el PGN no se está previendo -o no sé que está pasando- con el pago de la deuda a las farmacéuticas y las vialeras. ¿Cómo puede ser que un gobierno desconozca en estos ámbitos tan importantes, como es trabajo, salud y educación", afirmó.

Ante ello, remarcó que “parecen desconectados de sus propios ministros, o les están mintiendo o pasando datos falsos”. Se dirigió al presidente remarcando: “Sr. Santiago Peña, es hora que se interiorice en lo que está pasando en su gobierno y viaje menos”.

Sobre el mensaje para la oposición, a su criterio lo que se impone es tratar de emular esta victoria e Asunción en las municipales del próximo año.

“Asunción es el gran desafío para el 2026, tanto (Miguel) Prieto como Sole Núñez (una de las precandidatas a la intendencía capitalina): No es el momento de egos, es momento de aglutinar ante la figura que mayor convocatoria tenga y posibilidad de llegar".

Acotó, finalmente, que es del criterio que para lograr ganar en Asunción es necesario cerrar una candidatura única e iniciar la campaña. La otra interesada en llevar la chapa opositora en Asunción es la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario).

“Lo que esperamos es que para diciembre, porque vamos tarde. Si nosotros no comenzamos hoy una campaña fuerte, vamos tarde. Sabemos cómo ellos (colorados) son organizados, cómo tienen estructura, entonces lo importante es llegar a tiempo”, señaló.

“Tiro por la culata”, dice Pereira Rieve

El diputado itapuense Carlos Pereira Rieve (PLRA, PL) dijo no estar sorprendido por la victoria, pero sí le genera alegría el haber derrotado al gran aparato estatal colorado, demostrar que la oposición puede vencer si está unida y, sobre todo, que el propio Partido Colorado propició este escenario que ahora se le vuelca en su contra.

“Capaz que acá en la Cámara de Diputados ganaron con votos (la destitución de Prieto), pero el pueblo de Ciudad del Este tenía otros votos y eso se vio reflejado en las urnas”, señaló Pereira

Cree ademas que el “tiro les salió por la culata”, ya que, además, abiertamente usaron Itaipú como fuente de financiamiento para esta campaña, pero hasta eso les jugó en contra.

“Yo creo que ellos pensaban que la gente... que todos tienen precio y el esteño, pero, aún teniendo Itaipú para esta campaña, aún así se vio cómo hubo una reacción por el hartazgo y el resultado la más de 40 puntos de diferencia”, sostuvo.

También remarcó que, si bien ahora todos quieren “sacarle la nalga a la jeringa”, empezando por el presidente de la República, Santiago Peña, el mensaje es fuerte y claro también contra su gestión y “los privilegios de mucha gente, mientras se burlan de una clase trabajadora muy sufrida en el resto del país“.

“¿Siempre un presidente de la República va en el lanzamiento de un candidato a intendente? No, y ellos fueron con toda su estructura, inclusive de ambos movimientos, acá no hay un movimiento menos o más responsable, es la estructura del Partido Colorado, la responsable de esta derrota, porque el pueblo votó en contra de eso”, dijo.