CDE: “Fue una catástrofe para nosotros”, dice González Vaesken

El Partido Colorado sufrió una aplastante derrota con más de 40.000 votos de diferencia en Ciudad del Este. El candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR) era el exgobernador de Alto Paraná Roberto González Vaesken, quien perdió ante Daniel Pereira Mujica, el opositor que completará el periodo municipal del exintendente Miguel Prieto.

Al respecto, el diputado Luis “Tiki” González Vaesken aseguró que esta elección “fue una catástrofe para nosotros”, ya que también “era muy difícil para el partido”.

Inclusive apuntó que “la oposición unida es muy fuerte” y reconoció que el Partido Colorado viene “arrastrando” una “debilidad” desde hace varias elecciones.

“Hoy no llegamos ni al 30%; estamos perdiendo electorado. Los afiliados también buscan otras opciones donde se sientan cómodos, representados”, detalló.

“No era el momento”

Otro punto que mencionó es que la candidatura de su hermano para las elecciones municipales era algo de lo que “siempre hablamos”, pero recién para el 2026.

“El 2026 podía ser un año donde se podría presentar esa candidatura; se dio el tema de la intervención y ahí hubo un pedido para que pueda aceptar ese desafío. Yo no estaba de acuerdo, decía que era un escenario demasiado difícil para el partido y me criticaron, me decían que el partido tiene condiciones de enfrentar cualquier elección”, comentó.

Asimismo, sostuvo que a su criterio “no era el momento” para la candidatura del exgobernador a la intendencia y también apuntó que existen “heridas que no cicatrizan” dentro del Partido Colorado.

“Una derrota dura que nos obliga a reflexionar y tomar medidas; por supuesto que tiene que preocupar. No es suficiente hoy con la unión de líderes y la ciudadanía rechaza a un sector (al clan ZI); siempre se habló de que el poder desgasta”, manifestó.

