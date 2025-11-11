“Si tengo que dar un paso al costado, no tengo problema de hacerlo”, aseguró Rocío Abed

Uno de los principales apuntados tras la durísima derrota del Partido Colorado en las elecciones municipales de Ciudad del Este es el Clan Zacarías Irún. Es más, inclusive desde dentro del partido se habla de que es momento de que den un paso al costado, ya que tienen un alto porcentaje de rechazo por parte de la ciudadanía esteña.

Sobre este punto, la diputada Rocío Abed, líder del bloque cartista y esposa de Justo Zacarías Irun, director de la Itaipú, indicó que es muy apresurado buscar culpables, pero que es momento de ser autocríticos.

“Yo creo que es una derrota que podemos ver como una oportunidad para hacer un análisis y empezar desde la autocrítica. Hay que distribuir las culpas. Yo no voy a asumir ninguna culpa al unísono”, expresó.

Con relación a la marcada diferencia, la legisladora indicó que esa fue la voz del esteño. “El 45 por ciento se fue a votar y hay un 55 por ciento que con su silencio no solamente le dijo no al colorado, le dijo no a la clase política”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Tras derrota en CDE, apareció Justo Zacarías culpando a otros

A renglón seguido recordó que en Ciudad del Este, el Partido Colorado hace cuatro o cinco elecciones que está perdiendo. “Hay que analizar los errores, pero más que nada tenemos que analizar lo que está diciendo la gente”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la consulta sobre el alto porcentaje de rechazo que tienen los Zacarías Irún en el Este del país, indicó que desconoce esas mediciones. “Pero grandes liderazgos crean grandes amores y grandes rechazos”.

Otro tema muy mencionado tras esta derrota fue el hartazgo de la gente con ciertas figuras de la política, las cuales deberían dar un paso al costado. En ese sentido, Abed manifestó: “Puede ser que haya gente que tenga que dar un paso al costado. Si tengo que hacerlo yo, no tengo problema de hacerlo. Yo veo muy contenta a la gente del Partido Yo Creo, pero también a varias personas de mi partido”.

Lea más: Bachi “asume” derrota colorada en CDE y defiende a Justo Zacarías

Sobre el pedido de la cabeza de su marido, indicó que Itaipú es el botín y muchos están detrás de ese botín. “¿Qué tiene que ver Itaipú con esta derrota? El oficialismo y la estructura es municipal. ¿Cuál es la responsabilidad del director de Itaipú en esta triste derrota?“.

“Hay muchos pescadores de río revuelto”, finalizó la diputada.