Dani Centurión pide autocrítica colorada tras derrota en CDE

El diputado colorado Daniel Centurión analizó los resultados de las elecciones municipales en Ciudad del Este, donde el candidato opositor Dani Mujica logró una contundente victoria sobre Roberto González Vaesken, representante del Partido Colorado.

“Lo que sucedió en Ciudad del Este es un mensaje claro, y nosotros tenemos que hacer las evaluaciones que correspondan. No quiero entrar en el simplismo de buscar culpables o acusaciones; quiero ir a algo mucho más profundo, que pueda ser productivo para nuestras aspiraciones en las próximas elecciones del 2026”, afirmó Centurión.

Para el legislador, la derrota no debe verse como un hecho aislado. “Debemos recoger esta experiencia, corregir los errores y hacer una autocrítica desde el seno partidario. Ahí sí hay un grado de responsabilidad del oficialismo, porque tiene la conducción nacional y partidaria”, subrayó.

Críticas al manejo interno de la ANR

Centurión sostuvo que el revés electoral en Alto Paraná “merece un análisis amplio” entre toda la dirigencia colorada. A su juicio, el comportamiento de los líderes partidarios de la ANR y la falta de diálogo interno fueron factores importantes.

“Lo que se nos viene en el 2026 no es nada fácil. Lo de ayer tiene que quedar como una experiencia que nos sirva para evaluar profundamente cómo nos comportamos como partido. Hay que replantear muchas cosas y reconstruir la convivencia política en Ciudad del Este”, expresó.

El diputado también pidió “dejar de lado las nimiedades y el simplismo” y apostar por un debate más riguroso dentro del partido.

Asunción será la “madre de las batallas”

Con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2026, Centurión señaló que “las capitales departamentales serán escenarios decisivos”, especialmente Asunción, donde él competirá por la Intendencia.

“En Asunción se va a librar la madre de las batallas. Si no aprendemos de lo ocurrido en Ciudad del Este, corremos el riesgo de repetir los mismos errores”, dijo.

Pese a las críticas, el legislador defendió la candidatura de González Vaesken. “Creo que era el mejor candidato, no escuché otra propuesta ni vi un liderazgo alternativo visible para competir”, sostuvo.