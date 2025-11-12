Cruzada lanza precandidatura de Arlene Aquino para la intendencia de Asunción

Cruzada Nacional oficializó la precandidatura de Arlene Aquino a la intendencia de Asunción. La senadora Yolanda Paredes señaló que la nominación de Aquino responde a un acuerdo político.

Paredes sostuvo que la intención es “meter a Arlene en la cancha” para competir con otras aspirantes de la oposición como Soledad Núñez y Johanna Ortega. Según dijo, el objetivo es realizar una medición en marzo próximo y llegar a una única candidatura de consenso.

Lea más: Cruzada Nacional presenta pedido de informes sobre uso del polígrafo

“Cruzada Nacional va a acompañar una candidatura fuerte. Payo Cubas fue el primero en hablar de ceder candidaturas, pero el verdadero problema no son los votos, sino la estructura electoral. Cubrir todas las mesas es el gran desafío”, enfatizó la legisladora.

Llamado a la unidad opositora

La senadora insistió en que ninguna fuerza opositora podrá triunfar por sí sola y que el único camino viable pasa por la unidad. “Ninguno puede solo, y en ese sentido debemos trabajar”, remarcó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta decisión, Cruzada Nacional se suma a la lista de partidos que comienzan a definir sus candidatos de la oposición.