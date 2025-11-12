Natalicio Chase espera que Carlos Núñez no se aparte de Honor Colorado

El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado (HC), habló sobre la situación del senador Carlos Núñez Agüero Agüero, quien habría decidido apartarse del bloque tras sus acusaciones contra el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez.

Chase afirmó que Núñez anunció su salida según los medios de comunicación, pero que hasta el momento no presentó ninguna notificación formal.

“Él anunció, pero no comunicó por escrito. Hoy incluso tuvimos que levantar la sesión por falta de quórum. Fue una decisión política tomada cuando se presentó su denuncia, porque no conocíamos el detalle completo y había un pedido de intervención de la Fiscalía. No vimos suficientes elementos legales para que el Congreso impulse una investigación así, por eso decidimos tomarnos un tiempo para analizar”, explicó el parlamentario.

“Esperamos que no sea una ruptura definitiva”

Chase reconoció que desde hace días no mantiene contacto con Núñez, quien dijo que su vida corría peligro y responsabilizaba al ministro Riera y al comandante Benítez. El reclamo fue expuesto tanto en el espacio de oradores del Senado como en medios de comunicación.

“Hasta el momento es una denuncia sin fundamento, porque no nos mostró ninguna evidencia. El pedido de intervención fiscal fue impulsado por la senadora Yolanda Paredes, pero nosotros consideramos que, antes de solicitar eso, se debía verificar la veracidad de la denuncia”, aclaró Chase.

Sostuvo que la tensión entre Núñez y el ministro del Interior no es reciente, y recordó que todo comenzó cuando el legislador cuestionó la evaluación de un policía que no superó el examen del polígrafo.

“Él ya había manifestado su disconformidad y habló con el presidente de la República. El presidente le escuchó y pidió al ministro que revise el caso, pero finalmente Riera informó que el resultado era contundente y que el oficial no pasó la prueba”, comentó.

“Su trabajo fue valioso; ojalá solo sea enojo”

Chase lamentó no haber podido conversar con Núñez para aclarar la situación. “Intenté hablar con él, pero no me atendió. No puedo obligarlo a permanecer en la bancada; es una decisión personal. Solo espero que esto no sea más que un enojo y no una ruptura definitiva”, expresó.

El senador destacó el aporte político de Núñez dentro del movimiento oficialista. “Su trabajo fue muy valioso. Hasta ahora ningún colorado ha tenido un comportamiento contrario al Gobierno. Incluso los que se mostraron críticos, siempre acompañaron las principales decisiones del Ejecutivo”, sostuvo.