“Vientos de cambio” llegan desde el Este, dice Yolanda Paredes

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) realizó un análisis de cómo se vive la política en el este del país. Afirmó que “en Ciudad del Este estamos más despiertos”, y destacó el fuerte sentido de independencia y compromiso cívico de los esteños.

“Allá la ciudadanía es más despierta y comprometida con la realidad nacional. El ciudadano depende de sí mismo, no le debe favores al gobierno de turno y puede decidir libremente su voto”, expresó.

Paredes subrayó que el ritmo de vida y la cercanía cultural con Brasil ayudan a que en CDE haya una sociedad más dinámica y participativa. “La gente se levanta de madrugada, trabaja, lucha. Es otra dinámica que en Asunción”, comentó.

Yolanda critica la apatía en Asunción

Por otro lado, Paredes cuestionó la falta de reacción ciudadana en la capital. “En Asunción llamás a una manifestación y aparecen tres gatos locos y una bandera. En el Este, cada barrio se moviliza. Ese espíritu combativo lo trajimos a nivel nacional con Cruzada Nacional, que nació como un movimiento ciudadano contra el clan Zacarías”, recordó.

La senadora aseguró que la única hoja de ruta de su partido es mantener la coherencia. “El primer punto es la lucha contra la corrupción. No estamos en condiciones de apañar ningún tipo de irregularidad. Estamos en contra del prebendarismo y el clientelismo. Cruzada Nacional no tiene funcionarios públicos, y eso es un mérito”, afirmó.

El desafío no son los votos, es la estructura electoral

Paredes reconoció que el principal reto de la oposición es estructural: “El problema no son los votos, sino cubrir todas las mesas. Ningún partido puede solo. El único camino posible es la unidad, y debemos trabajar en ese sentido”.

Mencionó además al exintendente Miguel Prieto, líder del movimiento Yo Creo y precandidato a la Presidencia, como ejemplo del “viento de cambio” que llega desde el Este. Prieto reforzó su liderazgo tras su destitución y la victoria de Dani Mujica, su seguidor.

Cómo Cruzada combatirá las deserciones

En tono irónico, Paredes también se refirió a las deserciones dentro de Cruzada Nacional hacia el Partido Colorado. “Para evitar fugas, capaz, vamos a tener que pedir polígrafo al ministro del Interior. Algunos se presentan como ángeles guardianes de la democracia, pero después no lo son”, lanzó.

La senadora insistió en que Cruzada Nacional busca mantener su independencia y autenticidad. “Queremos construir desde la coherencia”, sentenció.