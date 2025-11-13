“Se está destapando una cloaca”, asegura la senadora Paredes

“Para mí que se está destapando una cloaca dentro de la Policía Nacional también”, esa fue la respuesta de la senadora Yolanda Paredes ante la consulta sobre las denuncias realizadas por su colega, Carlos Núñez contra el ministro del Interior, Enrique Riera, y el Comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez.

El legislador apuntó que alrededor de 100 policías habrían pagado 150 millones de guaraníes cada uno para aprobar el polígrafo y quedar en la lista de ascensos. Además, aseguró que el comandante Carlos Humberto Benítez posee propiedades que no condicen con sus ingresos como funcionario público.

“No podemos los senadores fingir demencia y continuar como si fuera que nada pasó. Estamos hablando de una denuncia gravísima del senador Núñez con relación a los encargados de las fuerzas de seguridad de la República.

Ante la consulta de si el Ministerio Público debería actuar de oficio, señaló: “Debería. Es noticia criminis. Tiene que actuar de oficio. Primero, las declaraciones del senador Núñez y, segundo, las publicaciones periodísticas del día de la fecha, que prácticamente son tapa de todos los diarios".

“Hay denuncia de amenaza de muerte contra el senador Núñez y su familia. Entonces, si con esto no vamos a tomar una decisión seria, me parece ya bastante irresponsable y sobre todo, tenemos que asumir las consecuencias de estos actos”, añadió la senadora.

El día de ayer, cuando se quiso tratar el tema en la Cámara, los cartistas se retiraron y dejaron sin cuórum la sesión. “Imagínese que sus compañeros le dejaron sin cuórum. Sus compañeros no acompañaron la denuncia”.

Esta mañana, el senador José Oviedo realizó otra denuncia contra la Policía Nacional, indicando que los oficiales que son enviados lejos de sus casas, deben pagar un costo elevado en guaraníes para retornar y estar cerca de sus familiares.

“Prácticamente, están cobrando peaje por ascenso o traslados. Nuevamente, el foco es el comandante de la Policía Nacional”, remarcó Yolanda Paredes.

A renglón seguido agregó: “Acá alguien tiene que poner orden en la casa. No puede ser que todos nos hagamos los tontos. Van a continuar las colaboraciones, ya sea por traslado o por ascenso y vamos a hacer de cuenta que esto no sucedió”.

“Estamos hablando de las fuerzas públicas, seguridad interna de la República, seguridad de la ciudadanía. Hoy los altos mandos están envueltos en denuncias de corrupción y amenazas de muerte”, finalizó.