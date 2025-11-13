Senador denuncia más casos de corrupción en la Policía Nacional

El senador José Oviedo (Yo Creo), denunció otro modus operandi de corrupción dentro de la Policía Nacional, en el que oficiales que fueron mudados lejos de sus casas tienen que pagar un monto de dinero a altos oficiales para retornar.

“Lo que los oficiales me piden es que los ayude porque quieren volver cerca de sus casas, cerca de mi familia o familiares enfermos, y no les dejan porque les piden plata. Mensualmente, cinco casos similares son los que recibo”, expresó el legislador.

Cuando fue consultado por los montos que se manejan, indicó: “Los montos varían de acuerdo a la zona. Se manejan entre 15 y 50 millones de guaraníes. Pero el hecho que pidan plata para eso ya está mal”.

“No podemos negar que hay corrupción en filas policiales. Eso todo el mundo sabe y es algo que se debe corregir. Desde la cabeza debe bajar la orden para eso”, sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Núñez acusa a Riera de manipular el polígrafo en la Policía para cobrar sobornos

Con relación a las denuncias realizadas por el senador Carlos Núñez en contra del ministro del Interior, Enrique Riera, y el Comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez, José Oviedo dejó en claro que las mismas deben ser investigadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La fiscalía debe investigar y el Senado, como organismo contralor, debe seguir con este caso hasta su resolución, para que no quede solo en la inmediatez”.