Prieto: “Peña es el mejor caballo de Troya que tiene la oposición”

La aplastante victoria de Daniel Pereira Mujica (Yo Creo) en las elecciones municipales de Ciudad del Este terminó danto un gran espaldarazo político a Miguel Prieto, quien hoy es la figura más importante con miras a las elecciones presidenciales del 2028.

“Pasamos un año complicado y duro, donde a todos nos están golpeando desde el cartismo. Pero eso no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito empresarial y prensa", dijo Prieto en estudios de ABC Tv.

A nivel personal, comentó: “Me tocó resistir mucho, pero en ese momento (de la interpelación) me dieron a elegir cómo terminaba mi carrera política; destituido o renunciante, pero manteniendo la municipalidad de Ciudad del Este”.

“Yo creía que renunciar era darle la razón de todo lo que se estaba diciendo sobre mi persona. Mi conciencia me dice que soy inocente y entonces decidí que si quieren tomar la municipalidad, que nos ganen en elecciones y creo que no me equivoqué”, amplió.

Cuando fue consultado sobre el momento en el que lo echan de la municipalidad, Prieto expresó que hasta el último segundo pensaba que no lo iban a hacer. “Yo decía que no se iban a animar, más allá que todos me decían que tenían los votos para hacerlo”.

“Cuando me echaron me sorprendió, pero yo sentía que ellos esperaban que yo renuncie, porque están acostumbrados a eso. Inclusive desde mi equipo político decían que tenía que renunciar, pero yo sentía que si renunciaba demostraba que era un cobarde y segundo, les iba a dar la razón a todo lo que se decía de mi”, remarcó.

El líder político del partido Yo Creo recordó que el cartismo fue el que decidió echarlo de la municipalidad y llamar a elecciones. “Entonces dije, que si estos tipos quieren ganarnos, que lo hagan en elecciones”, subrayó.

Subestimaron al pueblo esteño

Yendo a lo que fueron las elecciones y la gran victoria sobre el Partido Colorado, Miguel Prieto apuntó a que subestimaron al pueblo de Ciudad del Este, ya que ellos viven dentro de una burbuja.

“Yo le voy a responsabilizar al presidente de la República, Santiago Peña, porque él no tuvo la intención de ganar las elecciones. Él está en otra sintonía, está modo recaudación salvaje”, acusó.

A renglón seguido amplió su postura: “Lo de Marito no era una recaudación salvaje; Santi Peña está en modo recaudación salvaje. Antes era 70 para el Estado y 30 para la corona, pero Peña invirtió eso”.

El exintendente esteño recordó que Horacio Cartes se afilió al Partido Colorado un año antes de ser presidente, que Santiago Peña es Liberal y Pedro Alliana del Partido Encuentro Nacional.

“Santiago Peña es el mejor caballo de Troya que tiene la oposición en este momento. Yo quiero creer que fueron enviados (con Alliana) por la oposición para destruir desde adentro al Partido Colorado y están haciendo un excelente trabajo”.

Para finalizar, Prieto dejó en claro: “Si ellos querían ganar Ciudad del Este, Itaipú iba a obrar de otra manera con la gente, porque ahí perdieron unos 30.000 votos. Yo tengo muchos amigos colorados que están hartos de este sistema y sé que muchos colorados van a apoyar mi candidatura en el 2028″.