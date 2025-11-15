Esto opinan activistas sociales y políticos sobre apoyo de Prieto a Johanna Ortega

En medio de las conversaciones y tensiones dentro de la oposición sobre posibles alianzas para las elecciones municipales de Asunción 2026, referentes ciudadanos y políticos evaluaron la manera en que los liderazgos comunican sus posiciones.

Las recientes manifestaciones públicas de Miguel Prieto (Yo Creo) en apoyo a Johanna Ortega, candidata a intendenta de Asunción, ponen en duda una presunta unidad en la oposición.

Opinión de activistas

El activista social Mauricio Maluff valoró que las posiciones se den a conocer de forma abierta.

“Me parece bien que los partidos políticos tomen una decisión política sobre qué candidato apoyar. Miguel Prieto apareció atento a las posibilidades de cambiar su actuación”, opinó el activista social.

Desde el Partido Liberal, Marlene Orué destacó la exposición pública del apoyo político.

“Prieto va a tener mayor responsabilidad en su participación. Como ya trascendió su figura, vino a apoyar a una candidata, se dio cuenta de que también es joven y está aprendiendo por el camino. Me parece un proceso transparente. Él no dijo que se va a reunir en una piecita con Soledad Núñez y Johanna Ortega. La gente quiere saber y que sea transparente. Soy muy optimista”, señaló Orué.

Apoyos divididos en la oposición

Tras la victoria de Dani Mujica (Yo Creo) en CDE, su padrino político, Miguel Prieto (líder de Yo Creo), manifestó su apoyo a Johanna Ortega con miras a las elecciones municipales en Asunción 2026, aunque destacó la necesidad de llegar en unidad a estos comicios como oposición.

Esto generó dudas dentro de la oposición si habrá unidad para las elecciones municipales, pues el Partido Liberal dio su apoyo a Soledad Núñez, mientras que Cruzada Nacional, a Arlene Aquino.