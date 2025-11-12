Apoyo de Prieto a Johanna Ortega es para medirse más allá de Ciudad del Este, según senador del PLRA

Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este y aspirante a la Presidencia de la República, brindó su respaldo a la precandidatura de Johanna Ortega a la intendencia de Asunción, quien ya cuenta con el apoyo de la exsenadora Kattya González.

Por su parte, Soledad Núñez cuenta con el apoyo del PLRA, Patria Querida, Partido Demócrata Progresista, entre otros.

Para el senador Ever Villalba, del PLRA, Prieto realizó el anuncio de apoyo a la precandidatura de Ortega para medir su fuerza fuera de Ciudad del Este.

“La candidata del Partido Liberal y de otros partidos de la oposición es Soledad Núñez, teniendo en cuenta tres elementos. Uno es la que mejor mide en las encuestas con más del 50% ante cualquier otra candidatura, segundo su capacidad de unir a partidos de la oposición, estamos hablando de Partido Liberal, Partido Patria Querida, Partido Democrático Progresista, y tercero, la capacidad de gestión que tiene Sole. Es la ingeniera que va a reconstruir Asunción”, aseguró.

Johanna no quiere dividir

Algunos referentes de los partidos que apoyan a Soledad Núñez sostienen que Johanna Ortega busca dividir a la oposición, lo cual para el senador Villalba no es cierto, ya que la misma busca pugnar la candidatura dentro del espacio que aglutina a los partidos y movimientos opositores. Incluso aseguró que en democracia todos tienen derecho a participar, recordó que no se debe perder de vista que el enemigo a vencer es el Partido Colorado, que tanto daño ya causó a la República.

“Para mí no es un riesgo, es legítimo que Miguel quiera crecer más allá de Ciudad del Este, Ahora bien, conozco a Johanna, no creo que su intención sea dividir. Hay tiempo todavía, no creo que Johanna se presta a una división, es legítimo, como dije, que Miguel quiera crecer más allá de Ciudad del Este y ya se verá el mecanismo”, sostuvo.

Esta noche el PLRA a las 18:30 realizará un acto en el que entregará la resolución con la que oficializa su apoyo a Soledad Núñez para que sea la candidata de la oposición a la intendencia de Asunción.

Villalba dijo que buscan definir la candidatura de la oposición este año para armar los equipos y comandos, al considerar de que hay más de 100 locales de votación. “Tenemos un trabajo formidable que hacer y el comando ‘Sole intendenta’ ya empezó a caminar”, refirió.

También confirmó que busca presentar su candidatura a la presidencia del PLRA en las siguientes elecciones internas, sobre todo para sacar el silencio que hasta si se quiere es cómplice con relación al actuar del gobierno de turno de Santiago Peña.