Diputado Salinas desmiente liberación de marcación de su hijo en Itaipú y dice que ya renunció

En varios medios se publicó que Mauricio Sebastián Salinas Aranda, hijo del parlamentario Marcelo Salinas y de la intendente de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda, fue supuestamente liberado de la marcación en Itaipú. El padre habló al respecto esta mañana en el Congreso y negó que eso sea cierto.

Rechazó cualquier tipo de injerencia para que su hijo sea contratado en la binacional e informó que el joven ya presentó su renuncia hace varias semanas.

Lea más: Itaipú oculta a los nepobabies de los legisladores al no publicar aprendices

“Él marcaba, claro que sí. Un año y algo lo que estuvo después renunció. Él está en la universidad, se presentó como aprendiz, tenía que estar tres años, pero en un año renunció. Él está estudiando zootecnia, no sé en qué área estuvo", manifestó.

Explicó que supuestamente solo fue contratado para una pasantía y que desconoce con certeza cómo consiguió el cupo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Niego categóricamente. Creo que en lugar que estaba era de practicante, tenía un salario de... No sé cuanto, pero no es mucho, son dos millones y algo nomás, le alcanzaba para ir hasta ahí”, declaró ante la prensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre cómo logró acceder a un puesto tan difícil, aseguró que lo hizo a través de sus amistades. “Él está en un grupo de jóvenes y ahí se ayudan entre todos”, argumentó.

¿Por qué renunció a la pasantía?

Señaló que cree que las publicaciones sobre su hijo son parte de “una cuestión política”, pues salieron poco después de que se anunciara su intención de ser intendente de Roque Alonso.

Con respecto a la dimisión de su hijo, el diputado aseguró primeramente que renunció porque va a someterse a una cirugía que lo tendrá de reposo durante seis meses. Luego, afirmó que decidió renunciar para apoyarlo en su campaña para ser intendente de Mariano Roque Alonso.

“Renunció por la candidatura y por su estado de salud. Por ambas cosas. Él me dijo que iba a renunciar y yo le dije que está bien”, agregó luego en otro momento.

Cobraba G. 4 millones con solo 20 años

Mauricio Salinas Aranda, según la declaración jurada presentada ante la CGR, ingresó a la entidad binacional el 13 de noviembre de 2024 con tan solo 20 años.

En el documento, consignó el Departamento de Coordinación Ejecutiva de la oficina en Asunción, como su área de “aprendizaje”, con un salario de casi G. 4 millones.

Salinas Aranda supuestamente ya había renunciado a la binacional en abril pasado. Sin embargo, recién lo hizo en noviembre, de acuerdo a la nota difundida por su padre hoy ante la prensa.