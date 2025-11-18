“Mi concepto sobre Camilo Pérez es muy alto”, expresó el presidente de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se refirió sobre las posibles figuras que maneja el cartismo como candidatos a la intendencia de Asunción en las elecciones municipales del 2026.

Uno que comenzó a sonar fuerte es el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez López Moreira, quien confirmó que recientemente fue consultado sobre su disposición para ser el precandidato del oficialismo.

“Creo que en estos momentos existe una danza de nombres en los sectores políticos. La oposición está viendo como definir quién será su candidato, la disidencia está haciendo lo propio y desde el movimiento Honor Colorado también estamos analizando las alternativas con las que cuenta el partido”, indicó Latorre.

Ante la consulta sobre Camilo Pérez, el legislador destacó: “Es una persona que viene limpia, sin ningún trazo de corrupción que pese sobre él y tiene una gestión sistemáticamente exitosa en el ámbito del deporte”.

“Mi concepto sobre Camilo Pérez es muy alto. Ahora, estamos evaluando las alternativas con respecto a las candidatura, que representen la visión del equipo político y responda a lo que la ciudadanía está buscando”, señaló.

Con respecto al tiempo que les tomará definir al candidato, Latorre expresó que no tienen un plazo fijo. “Acá no es importante la velocidad de la elección, sino la asertividad de la misma”.

“Que el candidato tenga las condiciones para llevar a cabo la transformación de nuestra ciudad. Que tenga un testimonio probado de honestidad y que esté de acuerdo con las aspiraciones de los ciudadanos”.

“Hay varios actores que están en esa danza de nombres (Luis Bellos, Camilo Pérez y Luifer Bernal). Yo destaco esto porque eso demuestra la riqueza y la pluralidad que existe dentro del partido colorado”, finalizó.