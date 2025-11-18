Niegan imposición y proponen fechas para candidata única opositora en Asunción

Soledad Núñez propuso ayer a la “Mesa Unidos por Asunción” que las inscripciones de alianzas se hagan antes del 15 de diciembre y que la medición por encuestas para definir la candidatura única se realice a más tardar el 15 de febrero.

Esto a modo a asegurar “un proceso ordenado, con reglas claras y tiempos que permitan trabajar con responsabilidad hacia una propuesta ciudadana sólida para la capital”, señalaron desde su sector.

Según el cronograma electoral del TSJE, la fecha límite para que los tribunales partidarios oficialicen las precandidaturas es el 2 de marzo de 2026.

Lea más: Miguel Prieto dice que Peña está en modo “recaudación salvaje”

La ciudadanía las juzgará, dice PDP

Por su parte, el senador Rafael Filizzola (PDP), cuyo sector apoya a Núñez, aclaró en redes sociales que no hubo imposiciones de ningún tipo en la referida mesa de diálogo. Hizo esta publicación ante declaraciones en ese sentido de la exsenadora Kattya González y el exintendente de CDE Miguel Prieto, quienes apoyan a Ortega.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, Filizzola sostuvo que “las candidaturas que quieran seguir por fuera de la Alianza lo harán, y nadie les reclamará nada, como no lo hicimos antes, las tantas veces que esto ha ocurrido. Las explicaciones las darán cada fuerza política a la ciudadanía, y esta juzgará”.