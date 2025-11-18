Pobladores piden mejora integral de caminos en Jesús de Tavarangüé

Pobladores de la compañía Carumbey, del distrito de Jesús de Tavarangüé, del departamento de Itapúa, piden un arreglo integral de los caminos vecinales de la comunidad. Reclaman que, con cada lluvia, quedan prácticamente aislados, situación que afecta a trabajadores y estudiantes del lugar.

El clamor por mejores caminos tomó estado público luego de que, este fin de semana, un grupo grande de personas que asistió a un partido en dicha comunidad tuvo inconvenientes para salir de la zona. En la cancha del Club Hogar y Selva se disputó la final del campeonato de la Liga Frameña de Fútbol.

Desafortunadamente, el día lluvioso empeoró los tramos alrededor. Varios videos circularon en redes sociales como crítica a la gestión del actual intendente, Víctor Garay (ANR), por lo que la Municipalidad recién hoy envió una máquina para raspar el camino.

En contrapartida, los lugareños realizan este pedido a las autoridades desde hace un año, sin respuesta. Presumen que el arreglo parcial se debe a que el jefe comunal está como precandidato al “rekutu” en la comuna itapuense.

A pesar de ello, los afectados permanecen preocupados porque el camino se volverá a deteriorar con la próxima lluvia. Piden a las autoridades una solución definitiva a esta problemática histórica de la comunidad.

Caminos como prioridad

Carumbey dista 10 km del centro de Jesús de Tavarangue. Estudiantes secundarios y trabajadores deben sortear el trayecto en mal estado a diario. Una de las habitantes de la compañía, Rosalba Martínez, manifestó que la necesidad de caminos es una prioridad para la comunidad.

“Mi hermana tuvo que aprender a usar un tractor para poder llevar a sus hijos hasta la escuela, porque con cada lluvia no puede usar el automóvil”, indicó Rosalba Martínez.

Su vecino, Pedro Sanabria, agregó que, entre los residentes del sitio, se valen de la solidaridad de quienes tienen vehículo todo terreno para llevar a pacientes a hospitales o, en caso de emergencias.

El incidente del fin de semana reveló una realidad que se vive a diario en esa compañía, refirió Martínez. El autobús de los jugadores tuvo que ser retirado con ayuda de un tractor de un productor, mientras que, entre vecinos, ayudaban y empujaban los autos que quedaban atascados en el lodo.

Entretanto, Sanabria apuntó que varios de los jóvenes del sitio trabajan en una planta industrial ubicada en el distrito de Fram, que dista 16 km de Carumbey.

“Nosotros, que tenemos más edad, podemos quedarnos nomás en casa cuando está feo el camino; en cambio, los más jóvenes tienen que ir aunque sea a pie al trabajo”, dijo.

Respuesta del intendente

El jefe comunal del distrito de Jesús de tavarangüé, Víctor Garay (ANR), indicó que suelen hacer reparaciones en ese tramo y que es natural que se encuentre en esas condiciones luego de las lluvias. “Algunas personas exageran la situación”, apuntó.

Mencionó que este martes envió una máquina de la comuna para hacer el raspado del camino, tras la viralización de los videos de incidentes del fin de semana.

Explicó que proyectarán, para el año que viene, realizar por lo menos enripiado en los puntos críticos y se excusó alegando que recién este año logró la aprobación de su ejecución presupuestaria, luego de tres años de rechazo.

Ante la consulta sobre las necesidades en materia de caminos en su distrito, refirió que “es normal, como en todas partes”, expresó.