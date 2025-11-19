Paraguay podría tener un nuevo feriado en noviembre: ¿cuándo y por qué?

Rubén Rousillón (ANR-HC) indicó que prepara la propuesta de ley para declarar el 12 de noviembre como feriado nacional. Argumenta que ese día, pero de 1878 fue emitido el histórico laudo arbitral del presidente de Estados Unidos Rutherford Hayes sobre el territorio en disputa con Argentina por el Chaco Boreal.

Indicó que hace 147 años fue el fallo del ex presidente norteamericano para que Paraguay conserve el Chaco Boreal pretendido por Argentina.

“Es una fecha muy importante que hemos conmemorado (...) sin lugar a dudas es una fecha muy importante para todos los habitantes de la República del Paraguay. Una fecha que sigue pasando desapercibida”, dijo el diputado chaqueño durante la última sesión ordinaria.

Lea más: Feriados Paraguay 2026: calendario completo con el nuevo feriado del 20 de junio

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El parlamentario indicó que en el 2024 presentó una una iniciativa para que el 12 de noviembre fuera reconocido oficialmente como fecha conmemorativa, y que ahora busca dar un paso adicional proponiendo que sea declarado feriado nacional. Considera que con la nueva “fiebre de crear feriados” se podría dar seguimiento a su iniciativa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Consideramos que corresponde por la magnitud e importancia de este hecho. Si no fuera favorable ese fallo, la mayoría de los que habitamos en esa zona seríamos argentinos. Corresponde y será justicia que llevemos adelante esto. Dios mediante podamos conseguir esa ley de feriado nacional ese 12 de noviembre”, concluyó.

Lea más: ¿Qué dice el Ejecutivo sobre nuevos feriados para fin de año?

Por año se conmemoran 11 feriados nacionales, sin embargo, para el 2026 cambiaría, ya que por la nueva Ley N° 7544, se otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de instituir hasta tres feriados adicionales por año.

Además, fue creado un nuevo feriado, el del 20 de junio por el Día de la Constitución Nacional, que entrará en vigencia en el 2026.