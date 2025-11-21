Diputado insiste sobre transparencia en adjudicaciones de tierras del Indert

El diputado Miguel Martínez indicó que el objetivo es garantizar la transparencia en los procesos administrativos del Indert, particularmente, aquellos vinculados a la adjudicación de tierras fiscales en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.
Lea más: Indert: Ruiz Díaz denuncia “esquema privado” tras nuevas acusaciones por adjudicaciones en la Bioceánica
El legislador tomó como referencia la adjudicación de un inmueble fiscal de 60 hectáreas ubicado en el distrito de Carmelo Peralta (Alto Paraguay), zona clave para el futuro corredor bioceánico.
Indicó que se deben fortalecer los mecanismos de control institucional, asegurar la correcta aplicación de los criterios de adjudicación y proteger los recursos del Estado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Entendemos que, con la aprobación de este proyecto, la Cámara de Diputados reafirmará su compromiso de promover la transparencia, acceso a la información pública y a la adecuada utilización de los bienes fiscales”, reza una parte de proyecto que ingresó a la Cámara Baja.
Lea más: Salta un tercer inmueble “regalado” por el titular del Indert en Bioceánica
El documento fue girado a la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, instancia que se encargará de analizar su contenido y emitir un dictamen para luego ser elevado al pleno.