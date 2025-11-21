Diputado insiste sobre transparencia en adjudicaciones de tierras del Indert

El diputado Miguel Martínez (PLRA) insiste en la transparencia de los procesos de adjudicaciones de tierras que realiza el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Presentó un proyecto “Que declara de interés nacional la transparencia y el acceso a la información en los procesos de adjudicación, de tierras fiscales, especialmente en zonas estratégicas vinculadas al corredor bioceánico”.