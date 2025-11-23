Iglesia insta a políticos a cumplir sus promesas de ser justos, no ser corruptos y no robar

CAACUPE (De nuestra redacción regional). “Si yo prometo ser justo, si yo prometo dejar de ser corrupto, si yo prometo no ser un ladrón, ja porandumina (preguntemos), ¿acaso no va a perdonar Dios si es que perdonó a un delincuente? Siempre es posible la conversión, por lo visto”, sentenció ayer el obispo de Caacupé Mons. Claudio Giménez.

Así lo expreso en un mensaje a la familia y la clase política lanzado durante la misa central de la Capital Espiritual del país ante una creciente multitud de fieles y cuyo número fue destacado por el prelado a cinco días del inicio del Novenario de la Virgen de Caacupé.

La homilia se basó en el pasaje bíblico sobre el perdón en que Jesús, estando crucificado, conoció aun un ladrón converso que le pide acordarse de él cuando “llegues a tu reino” mientras otro ladrón se burlaba del hijo de Dios.

Igualmente recordó cuando el Papá Juan Pablo II visitó el país en mayo de 1988 y lanzó la “Nueva Evangelización de Nuestra Patria”. Al contrastar las fechas, la visita del Santo Padre fue en mayo de 1988, poco antes de la caída de la Dictadura de Alfredo Stroessner en febrero de 1989.

Con el tenor del mensaje, todo indica que la Iglesia Católica mantiene su postura crítica al gobierno de turno de Santiago Peña y el mandatario no estará presente en la fiesta Central el 8 de diciembre. El año hizo lo mismo por un viaje a París.

“La evangelización propiamente tal, empieza con la familia. Pedirle a alguien ya grande que no sea malo es muy difícil”, sostuvo el obispo.

“El Reino de Dios tiene valores claros”

“Ese reino, ese reino tiene valores muy claros”, agregó. “Si yo prometo no mentir y prometo no matar y cumplo con mi palabra, ¿acaso Jesús no va a perdonar a un cristiano si es que perdonó a un ladrón?” se preguntó.

“Si perdonó a un ladrón que se convirtió, porque esa es la base, ¡hay que convertirse!, hay que reconocer realmente a Jesús como Dios, como Rey”, recalcó.

Fue ente este punto que destacó que este Reino “también es un reino de justicia” en el que habló de quienes incumplen sus promesas de ser justos, no ser ladrones y no ser corruptos pero que todavía pueden convertirse.