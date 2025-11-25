Cartismo advierte: si la oposición fuerza la interpelación al titular del Indert, rechazarán con su mayoría

El líder de la bancada cartista del Senado, Natalicio Chase, reafirmó su postura que, según dijo, ya había sido mencionada en la reunión de la Mesa Directiva el día de ayer, con respecto al pedido de interpelación al titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Según el senador, si bien la interpelación es un recurso del Congreso, debe ser utilizado solo después de solicitar informes y recibir aclaraciones. A su criterio, ese proceso todavía no ha ocurrido.

El legislador señaló que ni siquiera se remitió un pedido de informes formal que permita al titular del Indert responder ante las dudas planteadas por la oposición. El senador Patrick Kemper (ANR, HC) había promovido un pedido de informes que fue aprobado por el pleno.

Chase también cuestionó que quienes promueven la interpelación “no conocen” cómo funciona el sistema de tasación fiscal, mecanismo central para fijar los valores fiscales de los terrenos administrados por el Indert. Para Chase, ese desconocimiento evidencia que aún faltan etapas previas antes de recurrir a una medida más drástica.

“Si las explicaciones no convencen, ahí sí corresponde interpelar”

El líder cartista subrayó que existen varias vías previas para que las autoridades del Poder Ejecutivo rindan cuentas: desde pedidos de informe, hasta la posibilidad de que Francisco Ruiz Díaz acuda a la mesa directiva a explicar directamente el proceso de valuación de tierras.

Indicó que, si esas respuestas no resultan satisfactorias, se justifica debatir una interpelación.

Chase advirtió a la oposición que si insisten con la interpelación, de la que dijo, “se vuelve una herramienta exclusivamente política va a tener un resultado político de rechazo”.

“Entonces, después se van a quejar de que no fuimos consecuentes con el análisis y esas cosas, pero, si ellos presentan la interpelación como una herramienta política, va a tener una respuesta política”.

El senador fue rotundo al señalar que, si la oposición mantiene su postura de llevar el documento al pleno la próxima semana sin cumplir los pasos previos, la bancada cartista no acompañará el pedido.