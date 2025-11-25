Discusión al “rojo vivo” en Diputados

El diputado cartista Yamil Esgaib desde su banca pidió al Tribunal de Conducta del Partido Colorado que expulsen al ex presidente Abdo Benítez de las filas coloradas porque “ conspiró contra la ANR”.

“Hemos visto su actuar fuera de lugar. Desde la Presidencia de la República conspiró contra el partido. Tenemos el derecho que se le convoque, pedimos al Tribunal de Conducta que haga su trabajo. Que se vaya del partido, que reconozca que traicionó y se vaya con los zurdomaristas”, dijo el cartista Esgaib.

En respuesta, el diputado Daniel Centurión (Añeteté) indicó que evidentemente muchos odian la popularidad del ex presidente por eso buscan aniquilar su figura.

Agregó que Marito le indicó que no le molesta que le expulsen del partido, pero que no le van a despojar de su coloradismo.

“Hay gente que tiene odio, rencor, hacia la popularidad del ex presidente. A algunos le continua en la cabeza la maritomanía”, dijo Centurión en alusión a Yamil.

El abdista agregó que lo que realmente la gente espera es que se cumplan las promesas electorales y dejar de decir disparates.

“Lo que la gente espera es el cumplimiento de las promesas electorales. Es una disparatada. El disparate proviene de un disparatero. Marito me dijo que no iba a poder dormir por qué le preocupaba demasiado su expulsión”, se burló el colorado disidente.

En tanto que, el diputado Roberto González dijo que el pedido de expulsión es solo un “desvarío” de Yamil Esgaib.

“Yamil es una caja de cosas inesperadas(...) Él es Yamil Esgaib y casi casi, parecido a Yamy Nal”, ironizó el legislador colorado.