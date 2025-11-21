Yamil dice que pedirá la expulsión de Mario Abdo de la ANR

El diputado Yamil Esgaib (ANR-HC) anunció que presentará una nota ante el Tribunal Electoral Partidario de la ANR en la cual solicitará la expulsión del padrón del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, líder del movimiento Colorado Añetete.

Según el diputado cartista por Capital, el exmandatario (2018-2023) “operó” contra del Partido Colorado en las últimas elecciones municipales en Ciudad del Este, donde el candidato colorado Roberto González Vaesken cayó ante Daniel Pereira Mujica, “delfín” del líder de YoCreo, Miguel Prieto, quien tiene aspiración presidencial en el 2028.

“No fue en contra solamente de una persona, porque todas sus actividades y acciones que ha tomado perjudican al partido (colorado) y no le culpo a él solamente lo de Ciudad del Este. Es categórico y te pongo la firma que Abdo Benítez transó con este muchacho Miguel Prieto. Te aseguro que tiene un proyecto nacional con él”, dijo el diputado Esgaib.