Diputado planteará pedir a Itaipú que “redireccione” hacia salud dinero para actividad navideña

Durante las últimas semanas, la Itaipú Binacional ha sido blanco de críticas luego de que se revelara a la opinión pública que planea entregar más de 700 mil dólares a la organización no gubernamental Centro de Estudios Ambientales y Sociales para la realización de la tercera edición del evento turístico “Villa Navideña” en el Parque Lineal “Manuel Ortiz Guerrero” de Ciudad del Este, entre el 12 y el 20 de diciembre.

Muchos sectores han coincidido en indicar que el dinero sería mejor utilizado en cubrir necesidades urgentes del sistema de salud u otros problemas a nivel nacional.

En ese sentido, el diputado Enrique Antonio Buzarquis (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) propone en su proyecto de resolución instar al director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, a redireccionar ese dinero a entidades de salud pública y asistencia social como la Dirección de Beneficiencia y Ayuda Social (Diben), la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) u otras instituciones del Estado “que necesitan medicamentos”.

“La salud no tiene color”

“Pedimos al director de Itaipú y al presidente Santiago Peña que tengan piedad del pueblo paraguayo y redireccionen esta suma que soberanamente también le pertenece al pueblo”, dijo el legislador liberal, quien dijo esperar tener el apoyo mayoritario de sus colegas de todos los partidos para aprobar el proyecto de resolución.

“La salud no tiene color, no hay por qué hacer de esto una cuestión cromática”, declaró. “No queremos hacer populismo, pero escuchamos a médicos que dicen que no tienen lo básico en hospitales públicos, no podemos pegarnos el lujo de donar a una ONG más de 700 mil dólares”.

“Las autoridades nacionales tenemos que ser empáticas con el pueblo”, subrayó.

Itaipú, a través de su portavoz de la margen paraguaya José Luis Rodríguez Tornaco, defendió la inversión en la actividad navideña señalando que la binacional ya realiza grandes donaciones de equipos médicos al sistema paraguayo de salud pública.