Política
25 de noviembre de 2025 - 01:00

Analizarán proyecto que prevé clases de inglés hasta la Educación Media

En el punto seis del orden del día de la sesión ordinaria, los diputados analizarán hoy a las 9:00 las modificaciones introducidas en el Senado al proyecto de ley “Que modifica los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 5031/2013 ‘Que implementa el idioma inglés en la malla curricular de la educación pública desde el preescolar hasta el tercero de la Media’, e incorpora nuevos artículos”.

Por ABC Color

El objetivo de este proyecto es incorporar de forma obligatoria un programa curricular de enseñanza intensiva del inglés como lengua extranjera en todas las instituciones educativas del país, sean públicas o privadas, desde Preescolar hasta Tercero de la Media.

Las modificaciones de la Cámara Alta amplían el alcance de la educación media, estableciendo que el inglés sea obligatorio desde el nivel inicial hasta la educación media y fijando una carga horaria de tres horas semanales.

Se incorpora la previsión presupuestaria necesaria para su aplicación y se encarga al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), realizar un relevamiento de docentes de inglés, además de garantizar su capacitación, entre otros. Varias comisiones de Diputados asesoras aconsejan aceptar las modificaciones

