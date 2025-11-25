Analizarán proyecto que prevé clases de inglés hasta la Educación Media

El objetivo de este proyecto es incorporar de forma obligatoria un programa curricular de enseñanza intensiva del inglés como lengua extranjera en todas las instituciones educativas del país, sean públicas o privadas, desde Preescolar hasta Tercero de la Media.

Las modificaciones de la Cámara Alta amplían el alcance de la educación media, estableciendo que el inglés sea obligatorio desde el nivel inicial hasta la educación media y fijando una carga horaria de tres horas semanales.

Se incorpora la previsión presupuestaria necesaria para su aplicación y se encarga al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), realizar un relevamiento de docentes de inglés, además de garantizar su capacitación, entre otros. Varias comisiones de Diputados asesoras aconsejan aceptar las modificaciones

