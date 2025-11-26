Cartismo bloquea debate sobre supuesta vulneración de las máquinas de votación e interpelación al titular del Indert

La grave denuncia del senador Ever Villalba (PLRA) sobre la supuesta adulteración de las máquinas de votación para las próximas elecciones municipales y la entrada oficial del proyecto que cita e interpela al presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Francisco Ruiz Díaz, habrían sido algunos de los principales elementos del cartismo para frustrar la sesión extraordinaria ayer.

Esta es la primera vez en el año, que la Cámara de Senadores evita realizar un segundo llamado para sesionar, a diferencia de otras ocasiones donde el titular del Senado convocaba siempre a una extraordinaria y abría un espacio limitado de oradores.

Antes de la convocatoria a sesión ordinaria, el senador Villalba, en declaraciones a ABC Cardinal, denunció que el sistema de votación con máquinas electrónicas y boletas con chips es vulnerable a fraudes, incluso hizo una demostración de un método por el cual, según dijo, los votos en esas boletas pueden ser alterados o borrados con un teléfono celular por medio de una aplicación.

Desde el cartismo, el presidente del Senado reaccionó a la denuncia y dijo que confía plenamente en los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Ley exigía a Bachi a incluir pedido de interpelación

Por otro lado, el lunes último, un grupo de senadores que pertenecen al Bloque Democrático del Senado formalizaron la presentación de un proyecto de resolución que cita e interpela al titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, ante los escandalosos casos de adjudicaciones de tierras estatales a privados.

La oposición crítica al gobierno pide la interpelación de Ruíz Díaz por presuntas adjudicaciones irregulares de tierras fiscales en zonas estratégicas del Corredor Bioceánico, en los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón.

El proyecto de resolución debía tener ingreso oficial en la sesión ordinaria o extraordinaria de la fecha, para que pueda ser incluido en la próxima sesión ordinaria del Senado, prevista para el 3 de diciembre.

El líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, dejó en claro la intención del sector de no acompañar el pedido de interpelación si es que la oposición insiste en su tratamiento. Para el legislador, Ruiz Díaz previo a una interpelación debe ser convocado a una reunión con senadores.

La Ley N° 164/93 “Que reglamenta el artículo 193 de la Constitución Nacional” en su artículo 2° establece claramente que la Presidencia de la Cámara respectiva pondrá a consideración del Cuerpo la propuesta de citación e interpelación, la que será resuelta en la siguiente Sesión Ordinaria, por mayoría absoluta de votos. De aprobarse la citación e interpelación, el Plenario resolverá por mayoría simple de votos el texto final de las preguntas a ser formuladas al Ministro o Funcionario citado.

Molestias en el cartismo

Fuentes legislativas hablan de otro condimento que habría frustrado la realización de la sesión extraordinaria. Hablan de molestias internas en el sector del cartismo, lo que imposibilita que el sector sostenga su ajustada mayoría de votos. A esta división también se suma que el PLRA, incluyendo a Dionisio Amarilla (liberocartista) ayer en la reunión reservada de la comisión de Hacienda del Senado, dejaran sin el presupuesto de US$ 35 millones al Tribunal Superior de Justicia Electoral para el alquiler de las máquinas de votación.