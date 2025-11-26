¿Se puede pregrabar datos a los boletines electorales? Esto aclara el TSJE

Ante la denuncia del senador liberal Éver Villalba de que se puede cometer fraude electoral con los boletines de las máquinas de votación, el director de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Fausto Von Streber, salió a negar ello.

Villalba demostró que con una aplicación de celular, que utiliza la tecnología NFC, se pueden cargar votos a un boletín electoral en blanco de la máquina de votación que será utilizado para los comicios municipales 2026 y generales del 2028.

Sin embargo, Von Streber explicó que solamente las boletas que pasaron por las máquinas de votación sirven para el escrutinio, por lo que no se puede cometer ningún fraude electoral mediante este sistema.

“La respuesta es que sí se puede cargar, pero no va a servir de nada esa carga. Porque no le va a servir para el escrutinio. La forma que está encriptado el chip hace que pueda ser leída para el escrutinio solamente la información que fue generada por esa máquina en ese lugar”, sostuvo.

Se borran los datos automáticamente

Según explicó el funcionario del TSJE, es posible cargar datos en una boleta en blanco mediante una aplicación que utiliza tecnología NFC. Sin embargo, añadió que al pasarla por la máquina de votación, toda esa información se elimina automáticamente.

También señaló que no es posible volver a cargar datos en una boleta que ya fue validada por la máquina habilitada, debido a que su contenido queda encriptado mediante la tecnología del chip, lo que impide cualquier modificación posterior.

“Coloca el boletín y le va a borrar todo lo que tiene. Recién se graba los datos desde esa máquina habilitada, con las credenciales de seguridad que tiene y se encripta otra vez ese voto. Por norma del chip, el software hace que todas las celdas del chip se coloquen en ‘Solo lectura’, ya no se va a poder grabar y queda inutilizado ese chip. Si querés volver a usar ese chip que salió de esa máquina, ahí ya no se va a poder”, insistió.

Lea más: TSJE direccionó alquiler de máquinas de votación a exsocios de Peña, denuncian

Además, advirtió que, incluso si se intentara utilizar una boleta pregrabada, existen otros filtros de seguridad que impedirían el fraude, entre ellos el control ejercido por los propios miembros de mesa electoral.