Ruptura en el cartismo y pérdida de mayoría: Núñez, Noria y Erico abandonan la bancada

Los senadores Carlos Núñez Agüero, Alfonso Noria y Erico Galeano barajan la intención de apartarse del cartismo hace varias semanas. Los pedidos no atendidos serían una de las principales molestias de los legisladores para tomar la decisión, según señalan fuentes legislativas.
Fuentes fidedignas aseguran que la decisión de los legisladores fue comunicada esta mañana por los tres senadores, quienes solicitaron una audiencia con Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado para supuestamente comunicar del descontento en el sector.
El senador Carlos Núñez Agüero enfrentó una fuerte disputa con el ministro del Interior, Enrique Riera, por el uso del polígrafo, como requisito ineludible para integrar la lista de ascensos de policías.
Mientras que el senador Alfonso Noria se enfrentó al titular de la DNIT, Óscar Orúe.
La sorpresa del pase es el senador Erico Galeano, quien enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en asociación criminal.