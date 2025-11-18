Senador Núñez revela que Peña le ofreció 50 cargos para permanecer en el cartismo

En medio de la pulseada por los ascensos entre el senador Carlos Núñez Agüero (ANR) y el ministro Enrique Riera, el parlamentario en declaraciones a Radio Cardinal 730 AM, y tras las versiones de su salida del movimiento Honor Colorado dijo que mañana en el espacio de oradores de la sesión de la Cámara Alta dará una noticia. “Voy a presentar algo en el Senado, no quiero adelantarme”, dijo.

Sin embargo, luego dijo que su salida no se daría por otro tema más que por la “diferencia gravísima” que tiene con Riera. “¿Por qué el presidente le prefiere a él con su capricho? No para cambiarle de la cartera, porque en primer lugar no es apto para ocupar ese cargo, sino que muchísimos comisarios de nivel y categoría pueden ocupar ese cargo, y él ni comisaría recorre ni conoce”, manifestó y mencionó al comisario Arístides Cabral y Federico Acuña y otros son buenísimos para el puesto.

Sobre las chances que se pase a la disidencia colorada, el senador dijo: “Posiblemente el 60% contra 40%”, y anunció que mañana en la sesión confirmaría.

Lea más: Senadores critican a Riera por excluir a comisario Pérez Mareco de la lista de ascensos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También dijo que “fue un error volver al cartismo”. “Como yo le dije al presidente: ‘Usted nunca me dio un cargo para limpiadora a esos pobres humildes campesinos, o por Asunción, Chacarita usted nunca me dio’. ‘Y ahora te puedo dar 50 cargos’, me dijo, y no quiero saber de ni un solo cargo; ‘ni remotamente ahora necesito de ni un solo cargo, presidente’, le dije”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El senador reiteró: “‘50 cargos te voy a dar ahora’, me dice y no quise decirle ‘araka (ni jamás)’. ‘Ya es tarde, a destiempo, presidente, no quiero saber nada’, le dije”, dijo al señalar que no le especificó en que instituciones, pero que le siguió hasta su vehículo “tratando de convencerme, ahí en Mburuvichá Róga”. Lamentó que la corrupción “ahí arriba impera, en el Paraguay no estamos bien”.

“Me dijo andana analizá por último y le dije no tengo nada que analizar, ja a disparasentema voi (ya me quería ir)”, dijo el senador en entrevista con Radio Cardinal.

Lea más: Núñez acusa a Riera de manipular el polígrafo en la Policía para cobrar sobornos

El senador reveló que pidió al presidente que le vuelvan a hacer la prueba del polígrafo al comisario César Luis Pérez Mareco. “Le dije al presidente: ‘usted prefiere perder un voto en el Senado o tomarle (la prueba del polígrafo) nuevamente a un mejor alumno de Latinoamérica’. Eso le pedí. No le pedí que le cambie al ministro ni nada y el ministro se negó y el presidente ordenó que se haga una nueva nota, que haga el interesado, el presidente habló. Hizo (Pérez) la nota correspondiente; el policía que nadie cree que se haya aplazado y no dio lugar el ministro, entonces ni al presidente de la República le respeta”, dijo.

Según Núñez, Pérez es un policía que no se iba a prestar a la corrupción. “Tal vez por eso, porque ellos están ahí recaudando, es vox populi y todo el mundo sabe cómo el ministro está recibiendo, así que por todo eso yo dije muchas cosas y ahora incluso me dice que quiere que denuncie para destrozarme”.

“No tengo miedo de él, que me destroce por sicarios, no tengo miedo de la justicia porque no tengo techo de vidrio para hablar, por eso hice esa denuncia contra él”, dijo y reiteró que no pidió su salida del Ministerio.

Asegura que si comisarios excluidos accionan, ganarán

También dijo que la prueba del polígrafo es ilegal para los ascensos porque la Ley de Reforma de la Policía Nacional establece claramente que entrará en vigencia una vez que sea reglamentada la norma. Cuestionó que la prueba se haya hecho tres meses antes de la reglamentación.

“Hay una laguna de la gran siete; si ellos (los comisarios afectados) recurren a la justicia, al toque van a perder (las autoridades)”, dijo sobre la posibilidad de que los comisarios que no pasaron la prueba accionen.

También dijo que Riera no da oportunidad al comandante Carlos Humberto Benítez de manejar la tropa.

Núñez afirmó que no conversa con el comandante, pero que el polémico en la parte de seguridad es Riera, a quien tildó de “bocón”. “Lastimosamente, está casado con él el presidente de la República. Tiene respaldo irrestricto y eso a mí me pone muy cabizbajo”, dijo.