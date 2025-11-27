PGN 2026: Bachi Núñez califica de “atentado a la democracia” el recorte al TSJE

El parlamentario sostuvo que el recorte de fondos para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) fue impulsado por sectores de la oposición. Aseguró que representa un retroceso grave y que cree que hay votos suficientes para no considerar esa versión del Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) 2026.

Lea más: ¿Y la plata para las máquinas de votación? Esto explica “Beto” Ovelar

“Dejar sin presupuesto a la Justicia Electoral es una estocada a la democracia”, afirmó Núñez en ABC Cardinal. Señaló en ese sentido que los recursos son necesarios para las próximas elecciones, especialmente para el alquiler de las máquinas de votación, indispensables por la ley de desbloqueo de listas.

“Creemos que vamos a tener más de 35 votos, incluso 40, para revertir esto. No puede quedar sin oxígeno el organismo que garantiza la voluntad popular”, señaló.

Núñez adelantó que en plenaria impulsarán la versión del presupuesto aprobada por la Bicameral y no el dictamen de la Comisión de Hacienda, que dejó al TSJE sin fondos. Según dijo, la situación se produjo también por “la irresponsabilidad de muchos senadores, que no estuvieron presentes” en la votación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Diputados convocan hoy al TSJE por dudosa licitación de máquinas de votación

En referencia a denuncias del senador Ever Villalba sobre supuestas vulnerabilidades en el sistema de votación electrónica, Núñez afirmó que carecen de sustento técnico y generan desconfianza injustificada. “Es sacarle credibilidad a la Justicia Electoral”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Niega ruptura interna en Honor Colorado

Por otra parte, pese a las declaraciones públicas de Alfonso Noria y Carlos Núñez, sobre su intención de formar una nueva bancada cartista independiente, Bachi Núñez negó que exista ninguna ruptura dentro de Honor Colorado.

Dijo que hace dos días habló con él, Carlos Núñez y Erico Galeano y que no salen del movimiento. “Son historias que corren por debajo y generan un tumulto innecesario. Los tres me dijeron que su intención es seguir en Honor Colorado”, afirmó.

Lea más: Al menos tres senadores dejarán bancada cartista y revelan el motivo

No obstante, agregó que tienen una conversación pendiente, probablemente con el líder del movimiento, Horacio Cartes.

Núñez también rechazó rumores sobre un eventual plan para removerlo del cargo. “Me llevo bien con todos los senadores. Y, si alguna vez hay 30 votos para cambiar al presidente, doy un paso al costado. No estoy apegado al cargo”, aseguró