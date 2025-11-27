Al menos tres senadores dejarán bancada cartista y revelan el motivo

Tras la confirmación de la salida de senadores de la bancada de Honor Colorado, esta mañana Alfonso Noria confirmó que ya es prácticamente un hecho.
Manifestó que los tres parlamentarios que están hablando sobre ello son Carlos Núñez, Erico Galeano y él. No obstante, destacó que habría una cuarta persona que sigue analizando esa posibilidad.
“Vamos a decidir la próxima semana, el martes o miércoles, todavía no hemos informado (...) No tenemos nada en contra de la bancada, del movimiento, lo que queremos es que se abra la bancada o si no se puede vamos a formar una bancada independiente, no tenemos ningún condicionamiento, nada, solamente para tener más autonomía”, declaró.
Noria resaltó que se podría fragmentar la bancada cartista, pero lo más probable es que se cree una nueva bancada independiente. “Esa es la idea”, señaló.
¿Por qué se divide la bancada cartista?
El parlamentario colorado resaltó que todavía no pudo reunirse con Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, pero que lo harán en los próximos días.
Con respecto a los motivos de la ruptura, recalcó que sobre todo giran en torno a una búsqueda de independencia. “Cuando están entre 20 senadores, uno no tiene tanta autonomía, uno vota lo que decide la mayoría. Y cuando están menos, se puede debatir y decidir qué proyectos apoyar o no, tenemos más autonomía y decisión”, manifestó.
Señaló que en muchas ocasiones ellos pensaron “diferente” en la bancada cartista y consideran que es momento de buscar la independencia. “Vamos a crear esto para tener más autonomía y poder debatir en grupos de personas más reducidos”, señaló dando prácticamente por hecho la ruptura.
Finalmente, Noria aclaró que la reunión que confirmará la separación se llevará a cabo la próxima semana debido a la agenda cargada en el Senado.