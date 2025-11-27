Senadores confirman fondos para alquilar máquinas de votación

El Senado, en sesión extraordinaria, estudió el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026 para cada entidad estatal. Llegado el análisis de los fondos para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), los senadores presentes, a través de la votación electrónica, resolvieron por 31 votos aprobar la moción del senador Natalicio Chase (ANR, HC).

Se aprueba así la versión de la Cámara de Diputados que repone unos US$ 35 millones más una ampliación de G. 10 mil millones que, según los opositores, se usará para contratar miles de operadores políticos.

Con esto la Justicia Electoral se asegura los recursos para poder llevar adelante el proceso del alquiler de 18.000 máquinas de votación.

El senador Arnaldo Samaniego (ANR), presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Senado, anunció que también se va a incluir en el articulado del presupuesto una auditoría internacional de las máquinas. Agregó que este trámite estará condicionado al pago.

MSA-UENO

Representantes del Consorcio Comitia-MSA, de origen argentino, presentó apoderados vinculados a socios del estudio jurídico Gross Brown.

Según documentos publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Eduardo Gross Brown Costa, socio principal de este estudio, también es director suplente y accionista de ueno bank y su filial en Luxemburgo, U Holding S.a.r.l.

Pablo Debuchy fue nombrado representante del consorcio en junio. Además, en contacto con ABC, confirmó que su estudio asesora al Grupo Vázquez. Anteriormente, Debuchy se desempeñó como síndico titular de ueno bank y del Grupo Vázquez hasta el cambio de gobierno, aunque ya no ejerce funciones en el grupo empresarial.

Por su parte, Franco Boccia es abogado asociado del Estudio Gross Brown y representó a MSA-Comitia en una audiencia informativa en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) el 30 de julio. Boccia es hijo de Franklin Boccia, quien preside ueno Seguros SA, y es hijastro de la senadora liberal Celeste Amarilla.