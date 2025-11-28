Mantendrá embajada de Paraguay en Jerusalén, anuncia Arnoldo Wiens

Arnoldo Wiens, durante el lanzamiento de la candidatura a intendente de Diego Romero por el movimiento Colorado Añeteté en Luque, dijo que, de llegar al Palacio de los López en el 2028, mantendrá la sede de la Embajada de Paraguay en Jerusalén (Israel), en contraposición de lo que hizo, el ex presidente Mario Abdo Benítez, quien durante su gobierno había mudado la embajada a Tel Aviv.

Si bien Mario Abdo Benítez es el líder de movimiento Colorado Añeteté que postula a Wiens, este mantiene su línea cristiana evangélica y posiciona su hoja de ruta diplomática hacia Jerusalén.

Ante los presentes, se comprometió a mantener la embajada en Jerusalén.

“Cuando yo sea presidente, les aseguro que la Embajada de Paraguay en Israel se queda en Jerusalén. Porque considero que corresponde, porque esa es la capital del pueblo de Dios.

Nosotros somos de esa línea, estamos alineados con una línea democrática aquello que trajo la cristiandad y nuestra fe al continente”, dijo Wiens.

Candidato colorado imputado critica a la justicia

Por su lado, el candidato a intendente de Luque Diego Romero, durante su discurso, lamentó la instrumentación de la justicia para quitar de “carrera” a los candidatos disidentes o de la oposición colorada.

Diego Romero fue recientemente imputado por el Ministerio Público por lesión de confianza, estafa mediante sistemas informáticos junto a otros ex directivos de la Cooperativa Luque Ltda.

El actual concejal y pre candidato a intendente se desempeñó, durante el periodo 2023 y 2024, como vocal del Consejo de Administración de la cooperativa luqueña, en donde, supuestamente, se desviaron fondos de los cooperativistas que asciende a la suma de G. 12.000 millones.