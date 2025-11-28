Nuevamente, declaran emergencia penitenciaria

Con esta norma, los parlamentarios da poder al Ministerio de Economía para que el Ejecutivo modifique la ley de presupuesto por decreto restando el poder constitucional que tiene el Congreso para aprobar los cambios a una norma legislativa.

La excusa es que continúan la crisis en las cárceles y, de aprobarse la normativa, se podrá contratar personal de manera inmediata sin concurso y saltando los procedimientos rigurosos que exigen las leyes.

Lea más: Informe alerta sobre sobrepoblación y vulnerabilidad en cárceles del país

El proyecto de ley fue presentado por los cartistas Raúl Latorre, Rocío Abed, Miguel Del Puerto, Rodrigo Gamarra, Yamil Esgaib, Fabiana Sousto, Hugo Meza y el liberocartista Marcelo Salinas y fue girado a varias comisiones que deben dictaminar antes que acabe el presente periodo legislativo para su aprobación.

