Opositores advierten que no darán el ascenso a policías manchados, a pesar del polígrafo

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) fue tajante al señalar que el Congreso no aprobará a ningún policía cuya trayectoria no esté limpia. “No vamos a tolerar a personas manchadas”, afirma Paredes sobre la lista de 34 comisarios que pretenden ascender.

Tras el ingreso oficial de la nómina al Senado, Paredes adelantó una revisión minuciosa. “Vamos a hacer un examen exhaustivo de esa lista… No vamos a tolerar a personas manchadas dentro de esa lista y que supuestamente han pasado el polígrafo”.

La legisladora insistió en que la prueba del polígrafo no es suficiente para determinar la idoneidad de los comisarios. “Será necesario acceder a mucha más información relevante, no solo al polígrafo, para saber si un comisario es apto para el ascenso”.

Su postura marca una línea dura en el tratamiento de los ascensos, en medio de los cuestionamientos que ya habían surgido desde bancadas coloradas disidentes y sectores opositores.

El proceso está “viciado” y excluyó a buenos oficiales, dijo

El senador Rafael Filizzola (PDP) respaldó la necesidad de una revisión estricta y advirtió que muchos oficiales habrían sido descartados sin justificación clara. “El problema es que el proceso está viciado… Se hizo para perjudicar a muchos oficiales buenos”.

Filizzola cuestionó el uso del polígrafo como filtro principal: “Es una prueba secreta, sin control, con máquinas viejas y posiblemente obsoletas”. El exministro del Interior alertó sobre las consecuencias institucionales: “Esto sienta un precedente nefasto. En vez de que el Ejecutivo y el Congreso decidan los ascensos, termina decidiendo un poligrafista o una lista manejada en secreto”.

Ante la posibilidad de que el Senado actúe como un mero “pasa papeles”, Filizzola aseguró: “Nosotros no. Y esperamos que el resto de los colegas tampoco”.

La bancada opositora promete un análisis riguroso caso por caso, con énfasis en depurar cualquier nombre que genere sospechas o cuyas evaluaciones no sean transparentes.