Peña y Riera desafían al Senado y remite lista de policías que solo “superaron” el polígrafo

En la nota del presidente de la República, Santiago Peña (ANR, HC), dirigida al titular de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), fechada el día de hoy, solicita el acuerdo constitucional de comisarios conforme con lo previsto en la Constitución Nacional y las disposiciones del artículo 142 de la Ley N° 7280/2024, “De reforma y modernización de la Policía Nacional”.

Asimismo, en concordancia con el artículo 279 de la misma ley, y con base en lo dispuesto en el Decreto N° 4904 de fecha 10 de noviembre de 2025, «Por el cual se reglamentan diversos artículos de la Ley N° 7280/2024, “De reforma y modernización de la Policía Nacional”.

El envío de la nomina de ascensos policiales se enmarca en una crisis interna entre la Cámara de Senadores y el ministro del Interior Enrique Riera, por el uso del polígrafo, como requisito obligatorio para conceder el ascenso de policías.

Esta fuerte interna, derivó en una guerra de acusaciones de entre Riera y el senador y comisario retirado Carlos Núñez Agüero (ANR), por el uso del polígrafo. Núñez abogó a favor del comisario César Pérez, incluso llegó a hablar con el presidente Santiago Peña para que su situación sea reconsiderada tras no pasar la prueba del polígrafo.

Riera se habría negado pese a que supuestamente existió un pedido del presidente Peña. Ante dicho panorama, y en el mismo día en que se remitió el pedido de ascensos policiales, Núñez oficializó su salida del cartismo.

El Ejecutivo solicita en el Mensaje 351 conferir el ascenso al grado de Comisario General Inspector, con vigencia a partir del 31 de diciembre de 2025, a 27 Comisarios Principales entre ellos a Édgar Rolando Benítez González, hermano del comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez González.

También Peña en el Mensaje N° 350 requiere el ascenso de siete Comisarios Generales Inspector al grado de Comisario General Director. En total el Ejecutivo requiere el ascenso policial de 34 comisarios.

El cartismo y aliados y disidentes y opositores tienen igual cantidad de miembros en la Comisión de Asuntos Constitucionales, órgano que debe recibir en una audiencia pública a los comisarios y dictaminar a favor o en contra de prestar o no el acuerdo constitucional.

Los senadores Carlos Núñez, Eduardo Nakayama, Yolanda Paredes, Rafael Filizzola y Mario Varela, todos miembros de la comisión ya habían adelantado que postergarían los ascensos para el año que viene por el uso irregular del polígrafo, ya que consideran que una prueba no puede definir toda una carrera, sumado a que según señalan el decreto reglamentario se publicó después de que se realizaran las pruebas.