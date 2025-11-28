TSJE niega que se hayan relajado exigencias de seguridad para alquiler de máquinas de votación

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) lleva adelante el proceso de licitación para el alquiler de máquinas de votación que serán utilizadas en las elecciones municipales de octubre 2026 y los comicios internos partidarios previos que tendrán lugar en junio.

Inicialmente, el TSJE planeaba comprar las máquinas de votación, pero el proceso de licitación para esa adquisición fue cancelado luego de recibir trabas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, lo que obligó a emitir un llamado a licitación por vía de excepción para alquilar los dispositivos.

Ese segundo llamado, ahora en curso, incluyó estipulaciones y requisitos que – según opositores y empresas postulantes – pudieron haber sido elaboradas para favorecer a la única empresa que acabó postulándose formalmente: el consorcio Comitia-MSA, integrado por exsocios de negocios del presidente Santiago Peña.

“Se agregaron sistemas de seguridad adicionales”

Un artículo publicado hoy por ABC Color indica que el llamado a licitación para el alquiler de las máquinas incluye estipulaciones menos exigentes que el llamado para compra en aspectos referentes a seguridad de los dispositivos.

Sin embargo, el ministro Bogarín González afirmó que, según el informe sobre el pliego de bases y condiciones del llamado a licitación para el arrendamiento de las máquinas que fue presentado a los ministros por los técnicos de la Justicia Electoral, “se agregaron sistemas de seguridad adicionales”.

Dijo entender que hay “inexactitudes” en el artículo publicado y agregó que los ministros solicitaron a los técnicos del TSJE que preparen un informe “punto por punto” al respecto.

“Vamos a informar punto por punto estos aspectos que han sido publicados hoy en ABC Color”, dijo.

Auditoría internacional en febrero

El ministro Bogarín González dijo que se agregó al proceso licitatorio una “auditoría externa internacional” de las máquinas que, según el cronograma establecido, se realizaría en febrero y que contará con participación de todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria.

Actualmente, siguen en curso las pruebas técnicas y el análisis documental requeridos para el proceso de llamado a licitación.

Al señalársele el hecho de que las máquinas del consorcio Comitia-MSA fueron rechazadas en el proceso licitatorio para la compra de equipos, pero ahora serían alquiladas, el ministro dijo que las “cuestiones técnicas” que descalificaron la oferta de MSA en el anterior proceso “pudieron haber sido corregidas” y que las máquinas pueden no ser exactamente las mismas que se presentaron en el anterior llamado.

“Eso estamos analizando ahora y vamos a recibir en los próximos días el informe de los técnicos”, dijo.

Volver a papeletas “sería un retroceso”

En medio de la controversia por el llamado a licitación con una sola empresa postulante surgieron también denuncias de supuestas vulnerabilidades de seguridad en torno a las boletas con chips que se utilizaron con las máquinas de votación de las elecciones generales de 2023, también proveídas por MSA.

El senador opositor Éver Villalba (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) afirmó que la información en esas boletas puede ser alterada e incluso borrada con una simple aplicación disponible en teléfonos celulares, mientras que su colega Celeste Amarilla abogó por un eventual regreso a las votaciones con papeletas.

Al respecto, el ministro Bogarín dijo que el TSJE está obligado a dar cumplimiento a lo que dicta la ley vigente que establece el voto electrónico y otros aspectos como las listas abiertas y el voto preferencial, y señaló que cualquier cambio al sistema de votación debe ser aprobado por el Congreso.

Agregó que, si bien los ministros del TSJE comparten la opinión de que sería un “retroceso” volver a las papeletas, la Justicia Electoral dará cumplimiento a una eventual ley que lo ordene.