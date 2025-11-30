Carlos Núñez y Alfonso Noria ponen en jaque mayoría cartista en Senado

El jueves pasado, el senador y comisario retirado, Carlos Núñez Agüero, confirmó su salida de la bancada de Honor Colorado (HC). Le acompañan en la fuga sus colegas: el acusado Erico Galeano y Alfonso Noria. Actualmente, el cartismo con sus aliados cuenta con 22 votos, sin Galeano y Alfonso Noria (ver infografía).

La oposición, con los colorados disidentes, reúnen 21 votos, sin Galeano y Noria. Los senadores renunciantes a la bancada HC definen la mayoría hacia el cartismo o anticartismo. Es decir, está en juego si el Senado vuelve a ser el bastión anticartista.

“Ya no queremos recibir órdenes. Nosotros siempre hemos apoyado al Ejecutivo y nunca a nosotros se nos apoya, nos tratan como si fuéramos un hurrero más. Yo nunca he sido así, pero respetaba porque pertenecíamos a Honor Colorado.

Le damos tiempo hasta este martes para que nos reciba el presidente de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes. Lo correcto sería que el presidente del partido nos reciba y comentarle lo que está ocurriendo, porque yo creo que muchas cosas no conoce”, manifestó el senador Núñez Agüero a ABC, al argumentar su salida.

También aseveró que, hasta el momento, el presidente de la República, Santiago Peña, no aclaró el escándalo de los sobres de dinero en Mburuvicha Róga ni la denuncia que hizo el senador Núñez contra el comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Humberto Benítez.

Tensiones internas

Tensiones internas sacuden a la bancada de HC en el Senado, donde varias figuras del cartismo han comenzado a cuestionar abiertamente el liderazgo del senador Natalicio Chase (exabdista).

Las críticas, que antes circulaban de manera reservada, tomaron estado público luego de que la exsenadora Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, denunciara un supuesto hostigamiento de Chase.

Galeano admitió también “diferencias personales” con Chase. Fue contundente al explicar su alejamiento. Aunque evitó dar nombres, señaló que su salida responde a “problemas personales” con el jefe de la bancada, en alusión a Chase.