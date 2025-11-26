Bachi descarta fuga en Honor Colorado y asegura que el Senado no pierde mayoría

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, negó la supuesta “fuga masiva” en el movimiento Honor Colorado, sector liderado por Horacio Cartes.

La aclaración se da luego de que los senadores Carlos Núñez Agüero, Alfonso Noria y Erico Galeano habrían notificado hoy su salida de la bancada de Honor Colorado, tras expresar “molestias recurrentes” con decisiones internas del sector legislativo.

Lea más: Ruptura en el cartismo y pérdida de mayoría: Núñez, Noria y Erico abandonan la bancada

“Decir que se pierde mayoría viene desde un sector interesado en instalar crisis. El Congreso se maneja por mayorías, pero no sé a qué se refieren con perderla. No se pierde la mayoría”, afirmó Núñez en conversación con ABC.

Según el legislador, aunque senadores abandonen una bancada, eso no significa que dejen el movimiento. “Puedo salirme, sumarme a otros colegas, e igual no se pierde la mayoría. Hay un grupo grande que respalda los proyectos del Partido Colorado. A mí no me preocupa la mayoría en la bancada”, subrayó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Senador Núñez revela que Peña le ofreció 50 cargos para permanecer en el cartismo

Pedido de reunión interna: “Más temprano que tarde se dará”

Núñez reveló que ayer conversó con los tres legisladores salientes, quienes según relató, confirmaron su continuidad en el movimiento y solicitaron una reunión interna para resolver diferencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ellos me dijeron: ‘queremos una reunión dentro de Honor Colorado’. Eso es lo que estamos gestionando. Creo que comprenden que, más temprano que tarde, se va a dar. La reunión que piden se va a dar”, expresó.

Lea más: Maidana habla de “respeto” a la decisión de Carlos Núñez sobre salida de Honor Colorado

Añadió que los senadores ratificaron respaldo al presidente de la República, al titular del Partido Colorado y a la propia presidencia del Congreso. “Yo no escuché a ninguno decir que abandona el movimiento. Tampoco hay nota alguna a la presidencia del Congreso comunicando eso”, recalcó.

¿Cómo debe comunicarse la salida de una bancada?

El presidente del Senado explicó que, si un senador decide abandonar la bancada que integra, debe notificarlo formalmente a la presidencia del Congreso. “Por cortesía se le avisa primero a la bancada. Si van a conformar otra bancada, deben solicitarlo. Desde la presidencia del Congreso no vamos a bloquear a nadie. No se va a frenar la creación de ninguna bancada”, aseguró.

Destacó además que el Partido Colorado es “una asociación de hombres y mujeres libres”, por lo que las decisiones legislativas pertenecen al ámbito personal o plural de los parlamentarios.

¿Sale Lizarella Valiente? Bachi lo niega

Respecto a los comentarios sobre una eventual salida de la senadora Lizarella Valiente de la bancada de Honor Colorado, Núñez sostuvo que la parlamentaria lo llamó por la tarde para ratificar su permanencia.

Finalmente, atribuyó los rumores de fuga interna a “un invento de un sector de la oposición, que se está divirtiendo con instalar esa idea de crisis”.