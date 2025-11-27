Ruptura es oficial: adelantan que casi 10 senadores dejarán el bloque cartista

Pese a que desde el oficialismo siguen negando una ruptura, el senador Núñez afirmó esta mañana que ya son tres senadores lo que tomaron la decisión de abandonar la bancada.

“Ya hemos decidido formar un bloque independiente, sería un bloque B. No tuve acompañamiento del bloque ni del presidente de la República. Entonces, ¿qué más nos resta? Formar una bancada. Ya no somos senadores que vamos a estar levantando la mano, cumpliendo orden del Ejecutivo, levantar la mano, aprobar, rechazar", manifestó.

Señaló que inicialmente, además de él, los que dejarán el bloque serán Alfonso Noria, Erico Galeano. No obstante, confirmó que también Lizarella Valiente estaría en contra de muchas políticas del Gobierno, aunque aún no confirmó su salida del bloque.

“Hemos decidido los tres senadores y a punto de sumar otro más... Y para marzo, le aseguro que vamos a estar entre nueve ya”, aseveró en ABC Cardinal.

Agregó que más adelante van a formar una multibancada con otro movimiento del Partido Colorado.

Cansados de recibir órdenes de Peña y ser ignorados

“Ya no queremos recibir órdenes. Nosotros siempre hemos apoyado al Ejecutivo y nunca a nosotros se nos apoya, nos tratan como si fuéramos un hurrero más. Yo nunca he sido así, pero respetaba porque pertenecíamos a Honor Colorado. Le damos tiempo hasta este martes para que nos reciba el presidente de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, para comunicarles los tres. Lo correcto sería que el presidente del partido nos reciba y comentarle lo que está ocurriendo, porque yo creo que muchas cosas no conoce", manifestó.

El parlamentario hizo énfasis en que el pueblo colorado está muy molesto con las políticas de gobierno actualmente y eso va a repercutir en las próximas elecciones presidenciales.

“No le da pelota a los dirigentes”

En otro momento, confirmó que no asistirá a la plenaria de Honor Colorado, prevista para el sábado. “Yo soy miembro titular nacional de la Junta de Gobierno, nunca me invitaron a participar de una plenaria, nacional ni departamental. Y ahora me necesitan... No voy a ir, no voy a estar”, enfatizó.

Agregó que espera que Cartes en esa plenaria “le dé un tirón de orejas bien fuerte” porque el Gobierno está yendo en contra de la gente trabajadora, de los campesinos pequeños productores. Citó como ejemplo las intervenciones de la Dirección de Ingresos Tributarios contra pequeños comercios.

“Lastimosamente, el presidente de la República no le da pelota a los dirigentes y a los caudillos colorados”, expresó. Aseguró que esta actitud está generando enojo en la propia base partidaria y advirtió que, si se mantiene, el Partido Colorado corre el riesgo de “caer en el 2028”.

Como hechos cruciales que marcaron esta ruptura, Núñez mencionó la falta de control al contrabando, la persecución a pequeños productores, la falta de apertura por parte de Peña y también el escándalo de los polígrafos para determinar el ascenso policial.

¿Ruptura entre Peña y Cartes?

En otro momento, incluso dijo que escuchó rumores respecto a una posible ruptura entre Santiago Peña y Horacio Cartes.

“No sé exactamente a realidad, la verdad. Pero el presidente Horacio ya prácticamente le retiró la confianza, porque está actuando mal contra el partido mismo, el del Partido Colorado. Así he escuchado”, declaró.

Mencionó que hasta el momento Peña no aclaró nada respecto al escándalo de los sobres de dinero en Mburuvicha Róga ni su denuncia en contra del comandante de la Policía Nacional.

