Diputada Johana Vega enfrenta críticas tras acceder a caminata con Shakira

La diputada colorada cartista Johana Vega compartió en sus redes sociales imágenes donde aparece participando de la caminata inicial del show de Shakira, un acceso reservado exclusivamente a influencers seleccionados y a personas con discapacidad, según datos.

La caminata, uno de los momentos más codiciados del espectáculo realizado en la Nueva Olla, permite a los seleccionados ingresar junto a la artista al inicio del concierto y ubicarse en un sector privilegiado frente al escenario.

Vega publicó las fotografías junto a la frase: “Gracias por esta oportunidad de conocerte Shakira”, posando sonriente.

Sin embargo, la reacción en redes sociales no fue la esperada: en minutos, los comentarios se llenaron de críticas, y hasta se habló de un supuesto ingreso de última hora, aparentemente gracias a contactos privilegiados.

La lista de participantes estaba cerrada días antes del evento y la diputada aparentemente no figuraba entre los nombres autorizados, según participantes y usuarios en redes sociales.

Los usuarios en las redes cuestionaron por qué una legisladora obtuvo un privilegio destinado a un grupo específico y, en particular, a personas con discapacidad e influencers.

Hasta el momento, la diputada no emitió ninguna aclaración ni respuesta pública sobre su participación en la caminata exclusiva.